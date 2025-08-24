¿Se te cae el cabello? 10 posibles causas médicas y las señales de alerta a tener en cuenta

La caída del cabello es una preocupación común que afecta profundamente la autoestima y la imagen personal de muchas mujeres. Si bien la pérdida de algunos cabellos es normal, una caída excesiva o repentina podría ser un indicio de problemas de salud subyacentes que merecen atención médica.
Más allá de la estética, la salud capilar refleja el bienestar general del organismo. Por ello, es crucial investigar las causas cuando la caída del cabello se vuelve persistente o abundante. Identificar la raíz del problema es el primer paso para encontrar soluciones y prevenir complicaciones.
¿Cuándo preocuparse? Señales de alerta
- Caída repentina y abundante del cabello.
- Aparición de calvas o zonas con menor densidad capilar.
- Picazón, enrojecimiento o descamación en el cuero cabelludo.
- Debilitamiento y adelgazamiento progresivo del cabello.
- Cambios en la textura del cabello (más seco, quebradizo).
Estas son 10 Enfermedades que podrían estar causando la caída del cabello:
1- Desequilibrios hormonales: fluctuaciones hormonales asociadas al Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), embarazo, posparto o menopausia pueden desencadenar la caída del cabello.
2- Trastornos de la tiroides: tanto el hipotiroidismo (tiroides poco activa) como el hipertiroidismo (tiroides hiperactiva) pueden afectar la salud capilar.
3- Anemia ferropénica: la deficiencia de hierro reduce el oxígeno que llega a los folículos pilosos, debilitando el cabello.
4- Estrés crónico: el estrés físico o emocional severo puede provocar efluvio telógeno, una condición que causa la caída temporal del cabello.
5- Lupus eritematoso sistémico: esta enfermedad autoinmune puede dañar el cuero cabelludo y provocar la pérdida de cabello.
6- Alopecia areata: un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico ataca los folículos pilosos, causando parches de calvicie.
7- Infecciones del cuero cabelludo: infecciones fúngicas como la tiña pueden causar la caída del cabello en áreas específicas.
8- Deficiencias nutricionales: la falta de proteínas, zinc, biotina y otras vitaminas esenciales puede afectar el crecimiento del cabello.
9- Efectos secundarios de medicamentos: algunos tratamientos (quimioterapia, anticoagulantes, anticonceptivos, etc.) pueden tener la caída del cabello como efecto adverso.
10- Dermatitis seborreica: esta afección inflamatoria del cuero cabelludo puede provocar descamación y caída del cabello si no se trata adecuadamente.
El impacto emocional de la caída del cabello
La pérdida de cabello no solo afecta la apariencia física, sino que también puede tener un impacto significativo en la salud emocional. Muchas mujeres experimentan:
- Disminución de la autoestima y la confianza.
- Ansiedad y preocupación constante por la apariencia.
- Aislamiento social y evitación de actividades.
- Sentimientos de vergüenza y estigma.
- En casos severos, depresión.