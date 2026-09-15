Paraguay: un candidato prometió 24 horas de moteles gratis si gana por más de 10.000 votos

Resumen para apurados
- El candidato Horacio Fernández prometió 24 horas de moteles gratis en Itauguá, Paraguay, si gana las elecciones del 4 de octubre por más de 10.000 votos para festejar el triunfo.
- La iniciativa privada involucra a cuatro hoteles de su familia y ya tuvo un antecedente en 2021. Fernández negó que use fondos públicos ante acusaciones de clientelismo.
- De alcanzarse la ventaja electoral, los locales abrirán gratis tras los comicios, en un hecho que reaviva el debate sobre las estrategias y la ética en las campañas políticas.
Una insólita promesa de campaña sorprendió en Paraguay. Horacio Fernández, candidato a intendente de Itauguá por el Partido Colorado, aseguró que ofrecerá 24 horas de alojamiento gratuito en cuatro moteles si gana las elecciones municipales del 4 de octubre con una diferencia superior a 10.000 votos.
La propuesta no forma parte de su programa de gobierno. Fernández explicó que se trata de una iniciativa privada que será financiada por su familia, propietaria de los establecimientos, y que busca celebrar una eventual victoria electoral contundente.
“Vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles”, afirmó el candidato durante un acto de cierre de campaña. Luego explicó que la medida alcanzaría a todas las habitaciones disponibles, desde las más económicas hasta las de mayor valor.
Cuál es la condición para que haya moteles gratis en Itauguá
La condición planteada por Fernández es concreta: deberá ganar las elecciones municipales con más de 10.000 votos de diferencia respecto de su rival.
El candidato busca renovar su mandato al frente de Itauguá, una ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de Asunción y que, según sus declaraciones, tiene cerca de 100.000 habitantes.
La meta electoral que fijó es considerablemente superior a la diferencia con la que ganó en 2021. En aquella elección obtuvo 20.400 votos, mientras que su principal rival consiguió unos 18.000, por lo que la diferencia fue de aproximadamente 2.400 sufragios.
Fernández reconoció que sus expectativas actuales están por debajo del objetivo de los 10.000 votos. Calcula que podría imponerse por una diferencia de entre 7.000 y 8.000 votos.
Los cuatro moteles que serían gratis durante 24 horas
La promesa contempla los cuatro hoteles alojamiento que administra la familia Fernández en Itauguá. Según explicó el candidato, todos los espacios quedarían habilitados sin costo si alcanza la diferencia electoral que estableció.
“Fue una cuestión de la efervescencia del momento. Me salió del corazón”, sostuvo al explicar el origen de la propuesta.
Fernández aseguró que habló de la iniciativa con sus padres y que la medida se financiará con recursos privados de la familia. De esta manera, afirmó que no se utilizará dinero de la intendencia ni fondos del presupuesto municipal.
Los hoteles alojamiento de Paraguay suelen funcionar mediante turnos. El candidato señaló que las habitaciones más económicas parten de unos 10 dólares, mientras que las alternativas de mayor categoría pueden llegar a 100 o 150 dólares.
Entre las habitaciones de mayor valor mencionó espacios de dos pisos, techo corredizo y piscina climatizada. Todas quedarían incluidas en la promoción si se cumple la condición electoral.
Una promesa que Fernández ya había realizado en 2021
La iniciativa tiene un antecedente en las elecciones municipales anteriores. Después de su triunfo en 2021, alrededor de 240 parejas utilizaron los establecimientos familiares durante unas diez horas, según relató Fernández.
En aquella oportunidad, el código de acceso utilizado fue “Horacio intendente”.
El candidato reconoció que existe un límite evidente para controlar la promoción: no tiene manera de comprobar si las personas que ingresen a los moteles efectivamente lo votaron.
Por ese motivo, sostuvo que el beneficio no está pensado exclusivamente para sus votantes, sino como una celebración ante una eventual victoria amplia.
La polémica por la promesa de los moteles gratis
La propuesta generó cuestionamientos vinculados con el clientelismo político, aunque Fernández rechazó esa interpretación.
El candidato definió la iniciativa como una propuesta “jocosa” y aclaró que no se trata de una política pública ni de una promesa que vaya a ser financiada por el municipio.
“No es una propuesta de gobierno”, remarcó.
También sostuvo que los establecimientos pertenecen a una empresa privada de su familia y que, por lo tanto, el beneficio no implicaría utilizar recursos públicos.
La promesa fue realizada ante más de 5.000 personas y posteriormente comenzó a circular en redes sociales. Fernández explicó que la iniciativa de 2021 había tenido mucha menos difusión.
Qué pasa si Fernández supera los 10.000 votos de diferencia
Fernández aseguró que, si consigue superar el umbral establecido, tendrá que cumplir con su promesa.
“Si alcanzamos esa diferencia voy a tener que cumplir”, afirmó.
El candidato justificó su expectativa electoral con los resultados de las internas partidarias. En esa instancia obtuvo 16.587 votos, mientras que su rival en las elecciones generales consiguió 7.600, una diferencia de 8.939 sufragios.
Sin embargo, para acceder a las 24 horas de moteles gratuitos, Fernández deberá ampliar esa diferencia y superar los 10.000 votos en las elecciones municipales del 4 de octubre.
En caso de lograrlo, la gratuidad comenzaría durante la noche electoral y se extendería durante 24 horas, con la posibilidad de prolongarse hasta el lunes 5 de octubre según la capacidad de los establecimientos.