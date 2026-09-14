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Tras ganar el Mundial, Las Leonas golearon 14-0 a Paraguay en los Juegos Suramericanos

El equipo dirigido por Juan Martín López no tuvo piedad ante su rival y mantuvo el arco en cero en su estreno en Santa Fe.

GOLEADA. Las Leonas vencieron 14-0 a Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
GOLEADA. Las Leonas vencieron 14-0 a Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las Leonas vencieron 14-0 a Paraguay en Santa Fe durante su debut en los Juegos Suramericanos 2026 para iniciar la búsqueda de la medalla dorada.
  • Con siete campeonas mundiales en cancha, el equipo de Juan Martín López dominó todo el juego con goles de Lara Casas (3) y otras cinco anotadoras.
  • El seleccionado nacional enfrentará a Uruguay en la próxima fecha, consolidándose como el principal candidato al oro tras reafirmar su jerarquía.
Resumen generado con IA

Las Leonas comenzaron con una goleada su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Apenas unas semanas después de conquistar el Mundial de Hockey 2026, el seleccionado argentino femenino se impuso 14-0 ante Paraguay en su debut y dejó en claro que mantiene intacto su poderío.

El equipo dirigido por Juan Martín López, entrenador de Las Leoncitas y campeón olímpico en Río 2016, dominó el encuentro de principio a fin. Argentina mostró una enorme superioridad y mantuvo la intensidad durante los cuatro cuartos, en una actuación que le permitió arrancar el torneo con una diferencia contundente y sin recibir goles.

Los 14 tantos estuvieron repartidos entre seis jugadoras. Lara Casas fue la máxima goleadora con un hat-trick, mientras Brisa Bruggesser, Zoe Díaz, Catalina Andrade, Milagros Alastra y Pilar Palacio aportaron dos goles cada una. El restante fue convertido por Lourdes Pisthon, en una jornada en la que el conjunto argentino encontró el arco con enorme facilidad.

Las campeonas del mundo volvieron a demostrar su jerarquía

El plantel argentino llegó a Santa Fe con siete campeonas del mundo y rápidamente mostró por qué es uno de los equipos más importantes del hockey internacional. La goleada ante Paraguay sirvió además para comenzar a tomar ritmo en una competencia que representa un nuevo desafío después de la consagración mundialista.

El próximo compromiso de Las Leonas será este martes 15 de septiembre, desde las 16, frente a Las Cimarronas de Uruguay. El seleccionado argentino buscará repetir el rendimiento mostrado en el debut y continuar avanzando en los Juegos Suramericanos, donde parte como uno de los grandes candidatos a quedarse con la medalla de oro.

La formación titular estuvo integrada por Mercedes Artola, Sofía Cairó, Emma Knobl, Catalina Andrade, Milagros Alastra, Pilar Pisthon, Sol Pagella, Victoria Falasco, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser. Como suplentes ingresaron Diana Pacheco, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Lourdes Pisthon y Sol Guignet.

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