Mayra Mendoza arremetió contra Axel Kicillof y lo acusó de dividir al peronismo bonaerense

“Imagínense lo que sería esta Argentina si el peronismo hubiese sido. ¿Cómo algunos dirigentes peronistas no pueden reconocer esto y creen que la historia comienza cuando llegan ellos? A mí me parece una incoherencia total, además de un acto de deslealtad y de falta de humanidad. Porque lo que está pasando Cristina hoy en San José 1111, secuestrada por el poder...está ahí por nosotros, por el pueblo”, expresó.