Política

Mayra Mendoza arremetió contra Axel Kicillof y lo acusó de dividir al peronismo bonaerense

“No hay nada peor que ser desleal y desagradecido”, afirmó la ex intendenta de Quilmes sin mencionarlo.

TENSIÓN EN EL PERONISMO BONAERENSE. Mayra Mendoza redobló sus críticas a Axel Kicillof y lo acusó de dividir al espacio.
TENSIÓN EN EL PERONISMO BONAERENSE. Mayra Mendoza redobló sus críticas a Axel Kicillof y lo acusó de dividir al espacio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Buenos Aires, Mayra Mendoza acusó hoy a Axel Kicillof de deslealtad y de fracturar al peronismo tras distanciarse políticamente de Cristina Kirchner.
  • La dirigente cuestionó el armado propio del gobernador mediante el Movimiento Derecho al Futuro, al que acusó de marginar municipios y romper la unidad partidaria.
  • El cruce profundiza la interna en el PJ bonaerense y tensiona el reordenamiento del espacio de cara al liderazgo opositor y los próximos comicios.
Resumen generado con IA

La interna del peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de la diputada provincial Mayra Mendoza, quien cuestionó duramente al gobernador Axel Kicillof por su relación con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La dirigente habló de “deslealtad” y “desagradecimiento”.

En diálogo con el streming Sakura, la ex intendenta de Quilmes afirmó: “Hay una parte que no puedo entender, de deslealtad, de desagradecimiento. Sé de dónde venimos todos, y sé que ella nos dio las oportunidades a todos por igual. Pero a algunos quizás más y hoy no le están devolviendo lo que ella les dio”.

En este sentido, la ex jefa comunal aseveró que “no hay nada peor que ser desleal” y sostuvo que “el peronismo en la provincia se dividió” cuando Kicillof creó una nueva agrupación política, el Movimiento Derecho al Futuro.

“Eso de algún modo distanció, tomó la decisión de dividir al peronismo y tiene discrecionalidad con algunos municipios desde ese sector”, agregó Mendoza.

Mayra Mendoza y su defensa del kirchnerismo

La parlamentaria también se refirió a lo que definió como “el estigma kirchnerista” y sostuvo que se trata de “una mancha que no se borra más, en el buen sentido”.

“La identidad política que nos dio el kirchnerismo es lo mejor que podemos tener como generación para poder decir que sabemos lo que queremos para el país. Sino estaríamos todos perdidos”, señaló.

Mendoza cuestionó a los dirigentes peronistas que, según su mirada, no reconocen el papel del kirchnerismo en la historia reciente del país.

“Imagínense lo que sería esta Argentina si el peronismo hubiese sido. ¿Cómo algunos dirigentes peronistas no pueden reconocer esto y creen que la historia comienza cuando llegan ellos? A mí me parece una incoherencia total, además de un acto de deslealtad y de falta de humanidad. Porque lo que está pasando Cristina hoy en San José 1111, secuestrada por el poder...está ahí por nosotros, por el pueblo”, expresó.

Temas Cristina Fernández de KirchnerAxel KicillofRepública ArgentinaPartido JusticialistaProvincia de Buenos AiresMayra Mendoza
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