Simeone puso a Messi por encima de Mbappé y Lamine Yamal para el Balón de Oro

Messi fue una de las grandes figuras del Mundial, en el que convirtió ocho goles y condujo a la Selección argentina hasta la final. Entre sus actuaciones más destacadas estuvo la semifinal frente a Inglaterra, en la que aportó dos asistencias en la victoria 2-1. El equipo argentino finalmente terminó como subcampeón después de caer 1-0 frente a España en la definición.