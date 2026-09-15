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Simeone puso a Messi por encima de Mbappé y Lamine Yamal para el Balón de Oro

El “Cholo” fue contundente al elegir a su favorito y justificó su decisión por el rendimiento del capitán argentino en el último Mundial.

CONTUNDENTE. El entrenador argentino eligió a Lionel Messi como su favorito para ganar el Balón de Oro y destacó su rendimiento en el último Mundial.
CONTUNDENTE. El entrenador argentino eligió a Lionel Messi como su favorito para ganar el Balón de Oro y destacó su rendimiento en el último Mundial.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Diego Simeone eligió a Lionel Messi como favorito al Balón de Oro frente a Mbappé y Yamal, destacando su vigencia mundialista, en una conferencia previa ante Osasuna.
  • El DT del Atlético de Madrid justificó su postura por el nivel del rosarino en la última Copa del Mundo, compitiendo en la terna contra Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
  • La ceremonia se celebrará el 26 de octubre, donde Messi podría extender su récord histórico y obtener su noveno galardón tras acumular 17 nominaciones en su carrera.
Resumen generado con IA

Diego Simeone no dudó cuando le preguntaron quién debería quedarse con el próximo Balón de Oro. En la conferencia de prensa previa al partido del Atlético de Madrid frente a Osasuna, el entrenador argentino eligió a Lionel Messi por encima de figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

“Messi, sin ninguna duda”, respondió el “Cholo” ante la consulta sobre su favorito para quedarse con el premio que entrega France Football. Lejos de quedarse únicamente con el nombre, el DT justificó rápidamente su postura a partir de lo realizado por el capitán argentino en la última Copa del Mundo.

“Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi”, agregó Simeone, destacando especialmente la vigencia del rosarino y su capacidad para mantenerse entre los futbolistas más determinantes del planeta.

Messi fue una de las grandes figuras del Mundial, en el que convirtió ocho goles y condujo a la Selección argentina hasta la final. Entre sus actuaciones más destacadas estuvo la semifinal frente a Inglaterra, en la que aportó dos asistencias en la victoria 2-1. El equipo argentino finalmente terminó como subcampeón después de caer 1-0 frente a España en la definición.

La elección de Simeone aparece en medio de una carrera que también tiene como protagonistas a Yamal y Mbappé. El joven extremo del Barcelona llega respaldado por su gran presente y por la consagración mundialista con España, mientras que el delantero francés del Real Madrid vuelve a estar entre los principales aspirantes al reconocimiento individual.

Para Messi, en tanto, una nueva conquista significaría ampliar todavía más un récord que ya parece difícil de alcanzar. El argentino acumula 17 nominaciones y ganó ocho veces el Balón de Oro: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

La definición llegará el próximo 26 de octubre, cuando se realice la ceremonia de entrega. Mientras otros candidatos también alimentan sus aspiraciones, Simeone ya dejó en claro de qué lado está: para el “Cholo”, el premio debería volver a quedar en manos de Messi.

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