"La Bomba Tucumana" cruzó a dos diputadas libertarias: “Hagan un guiso en la casa y vayan a ver a la gente que está tirada en la calle cagada de frío y de hambre"
Después de que la cantante anunciara su intención de incursionar en política dentro del justicialismo, recibió duras críticas de Lilia Lemoine y de Virginia Gallardo.
Resumen para apurados
- Gladys La Bomba Tucumana cruzó a las diputadas Lilia Lemoine y Virginia Gallardo tras anunciar su salto a la política con el justicialismo y criticar la situación económica.
- El cruce comenzó en televisión al advertir la cantante sobre la pobreza y la crisis comercial; Lemoine y Gallardo respondieron en redes y desataron duras réplicas cruzadas.
- La polémica expone la creciente polarización y el salto de figuras del espectáculo al peronismo para confrontar con el oficialismo rumbo a futuros escenarios electorales.
Gladys La Bomba Tucumana quedó en el centro de un fuerte cruce con las diputadas libertarias Lilia Lemoine y Virginia Gallardo, luego de cuestionar al Gobierno de Javier Milei y confirmar que analiza participar en política. La cantante aseguró que quiere trabajar por el justicialismo y lanzó duras críticas contra las legisladoras.
El enfrentamiento comenzó durante la última emisión de La Noche de Mirtha, el programa de El Trece conducido en esta oportunidad por Juanita Viale. Allí, Gladys habló sobre su intención de ingresar a la política y expresó abiertamente su identificación partidaria: “Voy a trabajar para el justicialismo porque soy justicialista, de Eva y de Perón”.
La cantante también cuestionó la situación económica del país. Criticó al Gobierno de Javier Milei por la pobreza y el cierre de pequeñas y medianas empresas, y contó que incluso evalúa cerrar su casa de empanadas debido al aumento de los gastos.
“Me va excelente, pero los gastos que tengo para mantener mi local directamente no coinciden con el ingreso que tengo”, explicó.
Qué dijo Gladys La Bomba Tucumana sobre Virginia Gallardo y Lilia Lemoine
Durante la entrevista, Gladys también se refirió a las diputadas libertarias. Sobre Virginia Gallardo, cuestionó sus intervenciones públicas y sostuvo: “La escuché hablar dos palabras y las dos palabras que habló se enterró ella sola”.
Respecto de Lilia Lemoine, fue todavía más dura y la calificó como una persona “impresentable increíble”.
La cantante reclamó que las legisladoras se concentren en los problemas sociales en lugar de protagonizar cruces en redes sociales.
“Hay que trabajar por la gente, tener cariño y empatía por las personas”, sostuvo.
La respuesta de Lilia Lemoine a Gladys
Lilia Lemoine no dejó pasar las declaraciones y respondió a través de las redes sociales. La diputada libertaria recordó un episodio televisivo de 2021 en el que, según relató, había coincidido con Gladys en un programa al que había asistido junto a Javier Milei.
En su publicación, Lemoine también cuestionó que Gladys hablara de las peleas entre mujeres mientras criticaba públicamente a las legisladoras.
“Cómo puede ser tan caradura de decir ‘ay, se pelean entre mujeres’ mientras nos bardea de este modo”, escribió.
Luego compartió un video de Virginia Gallardo en el que la diputada explicaba cuestiones vinculadas con la economía y la inflación mientras realizaba un tutorial de maquillaje.
“Genia @virchugallardo, hermosa clase de maquillaje te mandaste en Instagram. ¿La habrá entendido Gladys?”, escribió Lemoine junto al video.
La Bomba Tucumana respondió y apuntó contra las diputadas libertarias
El intercambio no terminó allí. Gladys fue entrevistada posteriormente por el canal Ar/12 y volvió a referirse a las críticas recibidas.
La cantante habló de su origen humilde y sostuvo que tiene una sensibilidad frente a la pobreza que, según consideró, las diputadas libertarias no tienen.
“Hagan un guiso en la casa y vayan a ver a la gente que está tirada en la calle cagada de frío y de hambre”, lanzó.
Pero el momento más fuerte llegó cuando volvió a referirse directamente a Lemoine.
“Esa chica que se disfraza, que chupa los joysticks”, dijo Gladys al mencionar a la diputada libertaria.
La cantante también apuntó contra Virginia Gallardo por una intervención pública en la que habló sobre la muerte del periodista Chiche Gelblung.
“Que aprenda a leer Virginia Gallardo”, afirmó.
Y reforzó la crítica: “¡Aprendé a leer!”, antes de cuestionar la manera en que, según su interpretación, Gallardo había leído la información sobre la muerte de Gelblung.
De esta manera, el anuncio de Gladys La Bomba Tucumana sobre su intención de participar en política terminó derivando en un nuevo enfrentamiento público con dos diputadas libertarias, con acusaciones cruzadas y frases que rápidamente se instalaron en las redes sociales.