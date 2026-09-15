"La Bomba Tucumana" cruzó a dos diputadas libertarias: “Hagan un guiso en la casa y vayan a ver a la gente que está tirada en la calle cagada de frío y de hambre"

El enfrentamiento comenzó durante la última emisión de La Noche de Mirtha, el programa de El Trece conducido en esta oportunidad por Juanita Viale. Allí, Gladys habló sobre su intención de ingresar a la política y expresó abiertamente su identificación partidaria: “Voy a trabajar para el justicialismo porque soy justicialista, de Eva y de Perón”.