Argentina confirmó a los tres rivales que enfrentará en los amistosos tras la final del Mundial: cuándo y dónde jugará

Resumen para apurados
- La AFA confirmó que la Selección jugará amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín entre septiembre y octubre en Córdoba y el Monumental tras el Mundial.
- Será la primera fecha FIFA tras el retiro de Lionel Messi y el subcampeonato mundial, mientras resta definir si los juegos contarán como Clase A ante sanciones vigentes.
- Estos duelos iniciarán el recambio del plantel de cara a 2030, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de Lionel Scaloni, cuyo contrato expira a fin de año.
Después del subcampeonato en el Mundial 2026 y del retiro de Lionel Messi, la selección argentina confirmó a sus tres próximos rivales. La AFA anunció que el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que luego recibirá a Burkina Faso y Benín en el Monumental, el 3 y 6 de octubre, respectivamente.
La programación marcará el comienzo de una nueva etapa para el seleccionado, que afrontará sus primeros compromisos después de la final perdida ante España y sin Messi, quien decidió ponerle punto final a su ciclo internacional. En el afiche oficial difundido por la AFA aparecen Scaloni, Nicolás González y Enzo Fernández, mientras que la dirigencia todavía mantiene la intención de invitar al rosarino para que esté presente y reciba un homenaje frente a los hinchas.
Los partidos y una cuestión que todavía debe definir la FIFA
La realización de los tres encuentros también estará atravesada por una resolución de FIFA. El organismo deberá determinar si los partidos serán considerados amistosos Clase A, una cuestión importante tanto para el ranking mundial como para las estadísticas de los futbolistas con la camiseta argentina. Además, esa definición tendrá impacto directo sobre las sanciones que recibieron Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial ante España.
Scaloni deberá definir ahora la convocatoria para estos compromisos. La intención es mantener buena parte de la base que disputó el Mundial y, al mismo tiempo, sumar algunos jóvenes que ya estaban bajo seguimiento del cuerpo técnico. La lista tendrá además un componente especial porque será la primera desde el retiro de Messi y podría funcionar como el punto de partida de la renovación del plantel.
El futuro del entrenador, sin embargo, continúa siendo una incógnita. Su contrato vence a fin de año y la AFA pretende que continúe hasta el Mundial 2030. Scaloni deberá reunirse con Matías Aldao, su representante, y con Claudio “Chiqui” Tapia para intentar destrabar la negociación. Según Infobae, la falta de señales concretas desde el entorno del técnico modificó el optimismo que existía dentro de la dirigencia semanas atrás.
Un nuevo ciclo que empieza a tomar forma
A la situación de Scaloni se suma la posible salida de Walter Samuel, uno de sus principales colaboradores durante los últimos ocho años. El exdefensor analiza comenzar su carrera como entrenador principal y, si finalmente se aleja del seleccionado, habrá que reorganizar un cuerpo técnico que acompañó a Scaloni durante una etapa histórica. El santafesino, que asumió en 2018 tras la salida de Jorge Sampaoli, dirigió 104 partidos, con 76 victorias, 18 empates y 10 derrotas, y conquistó cuatro títulos.
Con los rivales ya confirmados, Argentina comienza a darle forma a su agenda posterior al Mundial. Bolivia será la primera prueba, en Córdoba, mientras que Burkina Faso y Benín completarán una seguidilla de tres partidos en el país. Más allá de los resultados, los amistosos servirán para observar cómo empieza a rearmarse la selección argentina después de la salida de Messi y con el futuro de Scaloni todavía sin resolver.