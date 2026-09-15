Argentina confirmó a los tres rivales que enfrentará en los amistosos tras la final del Mundial: cuándo y dónde jugará

Los partidos y una cuestión que todavía debe definir la FIFA

La realización de los tres encuentros también estará atravesada por una resolución de FIFA. El organismo deberá determinar si los partidos serán considerados amistosos Clase A, una cuestión importante tanto para el ranking mundial como para las estadísticas de los futbolistas con la camiseta argentina. Además, esa definición tendrá impacto directo sobre las sanciones que recibieron Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial ante España.