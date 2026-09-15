Azúcar: empresas vinculadas a Tucumán concentran el 36% de la cuota para Estados Unidos

Resumen para apurados
- Agricultura adjudicó la cuota azucarera a EE.UU. para 2026-2027: empresas de Tucumán obtuvieron el 36% del cupo total de 44.165 toneladas, lideradas por el ingenio Leales.
- El reparto se basó en los registros exportadores de 2025 entre 21 compañías del país, ubicando a la jujeña Ledesma al frente de la asignación nacional con el 43%.
- Los envíos regirán hasta septiembre de 2027, afianzando a Estados Unidos como destino clave para el ingreso de divisas y la competitividad agroindustrial del norte argentino.
Las empresas e ingenios vinculados a Tucumán concentrarán el 36,2% de la cuota de azúcar crudo, llamada "cuota americana", que Argentina podrá exportar a Estados Unidos (EEUU) durante el ciclo comercial 2026-2027, de acuerdo con la distribución establecida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
En total, las firmas vinculadas a la provincia recibieron 15.976,891 toneladas, sobre las 44.164,999 toneladas que fueron distribuidas para ingresar al mercado estadounidense. El volumen corresponde a azúcar crudo con una polarización no menor de 96 grados.
La distribución fue establecida mediante la Resolución 173/2026, publicada el 11 de septiembre, y tendrá vigencia desde el 1 de octubre de 2026. El contingente arancelario de EEUU fue fijado en 46.260 toneladas, aunque, una vez deducido el margen de polarización, la cantidad distribuida quedó establecida en 44.164,999 toneladas.
Entre las empresas vinculadas a Tucumán, la mayor participación corresponde a Compañía Inversora Industrial SA, vinculada al ingenio Leales, con 6.692,758 toneladas, equivalentes al 15,15% del total adjudicado.
En segundo lugar aparece Complejo Alimenticio San Salvador S.A., vinculada al ingenio Marapa, con 3.778,240 toneladas, el 8,55% de la cuota. Le sigue Arcor SAIC, por su referencia al ingenio La Providencia, con 2.053,327 toneladas, equivalentes al 4,65%.
También fueron adjudicadas 907,269 toneladas a Temas Industriales SA, vinculada al ingenio Santa Rosa, que representa el 2,05% del total, mientras que Co&Co Group SRL, con referencia a Cotella, recibió 757,457 toneladas, el 1,72%.
La distribución incluye además a Arquimides Carrizo SRL, con 552,887 toneladas; Moyco SRL, vinculada a Arcadia-Marca Azucel, con 395,318 toneladas; Salta Refresco SA, con referencia a Famaillá-Bella Vista, con 287,935 toneladas; y Azucarera San Gerónimo SRL, con 218,017 toneladas.
A estas se suman Delotte SA, con 176,444 toneladas; José Minetti y Cía. Ltda. SACI, vinculada a Minetti, con 113,601 toneladas; Siempre Verde SA, con 29,004 toneladas; Dog SRL, con 7,383 toneladas; y Ferma Agrobusiness SRL, con 7,251 toneladas.
Si se incorpora a Paramerica SA, que figura sin ingenio asignado en la planilla pero opera habitualmente desde Tucumán, el volumen relacionado con la provincia asciende a 15.983,922 toneladas, equivalente al 36,19% de la cuota total.
La resolución establece que las toneladas adjudicadas podrán ingresar a Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2027, salvo que la autoridad regulatoria del país de destino establezca una fecha posterior.
La distribución fue realizada tomando como referencia los antecedentes de exportación de las empresas durante 2025 a todos los destinos, con exclusión de las exportaciones realizadas dentro del contingente arancelario correspondiente.
La empresa con el mayor volumen asignado es Ledesma SAAI (ingenio Ledesma), con un total de 19.035,145 toneladas, lo que representa el 43,10 % de toda la cuota nacional.
Otros datos
- La cuota se distribuyó entre 21 empresas exportadoras argentinas radicadas en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba.
- Se trata de un destino de gran importancia para la cadena del azúcar, indicó Agricultura.
- Argentina exportó a todos los destinos en 2025 576.442 toneladas por un monto de U$S292 millones, con un incremento del 12% en volumen y del 2% en valor respecto del año anterior.
- Los principales destinos de venta son Chile, Estados Unidos y Uruguay.
- Durante los siete meses de 2026 se exportaron 184.651 toneladas por un monto superior a los U$S86 millones.