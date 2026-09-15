Azúcar: empresas vinculadas a Tucumán concentran el 36% de la cuota para Estados Unidos

Las empresas e ingenios vinculados a Tucumán concentrarán el 36,2% de la cuota de azúcar crudo, llamada "cuota americana", que Argentina podrá exportar a Estados Unidos (EEUU) durante el ciclo comercial 2026-2027, de acuerdo con la distribución establecida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.