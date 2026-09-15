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Samsung Galaxy S26 Ultra más barato: el precio tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max

El teléfono insignia de la marca surcoreana recortó su valor por debajo de los dos millones de pesos para competir en la gama alta.

Samsung Galaxy S26 Ultra más barato: el precio tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max
Fuente: mdz
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Samsung redujo hoy el precio del Galaxy S26 Ultra a menos de dos millones de pesos en Mercado Libre para competir directamente con el nuevo iPhone 18 Pro Max.
  • El equipo de 256 GB se vende a $1.969.000 con opción de seis cuotas, tras el desembarco del buque insignia de Apple, e incorpora chip Snapdragon y cámara de 200 MP.
  • La rebaja y el crédito buscan captar usuarios indecisos y defender la cuota de mercado de Samsung ante la presión de Apple en el segmento de telefonía premium.
Resumen generado con IA

El sector tecnológico presenció una importante reducción en la cotización del Samsung Galaxy S26 Ultra a través del portal Mercado Libre. Esta estrategia comercial busca posicionar al dispositivo estrella surcoreano frente al desembarco del iPhone 18 Pro Max dentro del segmento de alta gama. De acuerdo con el periodista Ernesto Gutiérrez, el equipo bajó su valor por debajo de los dos millones de pesos para disputar la preferencia de los consumidores.

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Actualmente, el modelo con 256 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM se comercializa a $1.969.000. La publicación ofrece además la alternativa de financiamiento en seis cuotas de $442.992 para facilitar el acceso a la telefonía premium. Dicha propuesta crediticia intenta capturar clientes que evalúan variantes ante las novedades presentadas por Apple.

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Potencia técnica y pantalla innovadora

El smartphone incorpora un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución QHD+. Esta superficie incluye una tasa de refresco adaptativa entre 1 y 120 Hz que optimiza el consumo energético. Asimismo, debuta la función de Pantalla de Privacidad integrada para reducir la visibilidad lateral desde ángulos indeseados.

La velocidad de procesamiento recae en el potente chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 de tres nanómetros. El sistema operativo Android 16 funciona junto a la capa de personalización One UI 8.5. Diversas herramientas de inteligencia artificial potencian la búsqueda de información y la productividad cotidiana.

Fotografía avanzada y autonomía duradera

La sección fotográfica destaca mediante un sensor principal de 200 MP con apertura f/1.4 y estabilización óptica. El módulo trasero añade un lente ultra gran angular junto a dos teleobjetivos con zoom de 3x y 5x. Por su parte, la cámara frontal de 12 MP resuelve videollamadas con excelente nitidez.

Una batería de 5.000 mAh garantiza energía suficiente durante extensas jornadas de trabajo o entretenimiento. El dispositivo soporta carga rápida por cable de 60 W e incluye recarga inalámbrica. Su chasis posee protección IP68 contra agua y polvo, consolidando una estructura sumamente resistente.

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