Samsung Galaxy S26 Ultra más barato: el precio tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max

El sector tecnológico presenció una importante reducción en la cotización del Samsung Galaxy S26 Ultra a través del portal Mercado Libre. Esta estrategia comercial busca posicionar al dispositivo estrella surcoreano frente al desembarco del iPhone 18 Pro Max dentro del segmento de alta gama. De acuerdo con el periodista Ernesto Gutiérrez, el equipo bajó su valor por debajo de los dos millones de pesos para disputar la preferencia de los consumidores.