Los nuevos modelos de Nokia 1100 ponen en jaque la habilidad gamer actual

Generación de desafíos

Ha habido varios momentos virales en TikTok, Instagram y YouTube con este tema exacto. Cuando la gente junta a dos generaciones distintas alrededor de un teléfono antiguo, el contraste genera contenido bastante divertido. El #NokiaChallenge o #NokiaSnake consistió en darle un Nokia retro (o el simulador) a un adolescente o niño Gen Z/Alpha que nunca tocó un teléfono con botones físicos y le piden que logre cierta puntuación en Snake o que simplemente guarde un contacto. El video suele mostrar la primera reacción instintiva que es tocar la pantalla con el dedo, la cara de frustración cuando no pasa nada, y el desastre de coordinación al intentar usar el teclado numérico de goma para mover la viborita.