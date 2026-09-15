Una tucumana cayó de un cuarto piso en Bolivia, pasó tres meses internada y volvió a la provincia para recuperarse

Después de tres meses en Cochabamba, Bolivia, donde había viajado por motivos laborales, Soledad Figueroa volvió ayer por la madrugada a Tucumán. Tiene 28 años y atravesó una situación límite. Ella sufrió una caída desde un cuarto piso que le provocó múltiples fracturas y una perforación pulmonar. Ahora, acompañada por su madre y su hijo, comenzará una nueva etapa de recuperación en la provincia.