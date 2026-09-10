Bolivia: Rodrigo Paz pide que se investigue un posible atentado con nueve muertos

Durante la remoción de escombros, además de los fallecidos confirmados, los investigadores recogieron hasta el momento “48 bolsas” con “varios restos humanos” que se encuentran en una morgue de La Paz, dijo a la prensa Helen Camacho, funcionaria del Instituto de Investigaciones Forenses. Para dar con su identidad, se tomarán muestras biológicas que serán comparadas con el ADN de los familiares de las personas reportadas como desaparecidas.