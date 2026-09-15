Estados Unidos confirmó la fecha de cambio de horario: cómo impactará en Argentina el retraso de los relojes
Con el fin del Daylight Saving Time en Estados Unidos, los relojes se atrasarán una hora y se activará el "fall back". El ajuste altera los horarios de Wall Street, descompensa la rueda financiera local, modifica los vuelos internacionales y cambia la rutina de quienes trabajan con el exterior.
Resumen para apurados
- EE.UU. retrasará una hora sus relojes el primer domingo de noviembre al finalizar el horario de verano, una medida oficial que alterará la sincronización horaria con Argentina.
- El cambio generará un desacople en el mercado financiero: la Bolsa porteña operará una hora a ciegas sin la referencia de Wall Street, además de afectar vuelos y empleo remoto.
- La medida exigirá que inversores, empresas con lazos bilaterales y pasajeros reconfiguren agendas operativas y vuelos para adaptarse al nuevo huso invernal estadounidense.
Relojes que se atrasan y vuelven a su posición normal, ajustes que determinan que nuestro tiempo no es más que algo sobre lo que nosotros decidimos. Por esta vez, la elección es extender la madrugada, alargar la jornada y hacer que el lapso del día se expanda más con el fin de controlar algo de los movimientos de la Tierra y las discreciones del Sol. Estados Unidos cambia su esquema de verano para adentrarse nuevamente en los husos del invierno, una decisión que también tendrá su impacto en nuestro país.
Estados Unidos ya definió la fecha del término de la franja estival y el comienzo de los ritmos normales. La potencia que digita gran parte del compás mundial ahora determinará que sus dispositivos se atrasen 60 minutos como parte del calendario pactado al finalizar el Daylight Saving Time, práctica que busca adelantar una hora durante los meses más cálidos del año. Ahora, con el anuncio del tiempo oficial, Estados Unidos, la Argentina y el mundo deberán acomodarse al “fall back” para regresar al horario estándar en este 2026.
El ajuste en el calendario y la vida cotidiana
El cambio de hora afecta a los estados que adhieren al Daylight Saving Time, el cual terminará formalmente el primer domingo de noviembre. Para esa fecha se hará un reajuste que implica un lapso adicional para la madrugada, y a partir de ese día los amaneceres y atardeceres se anticiparán en el nuevo esquema oficial. Exactamente a las 2:00 a.m. del primer domingo de noviembre, los marcadores deberán retrasarse para pasar nuevamente a indicar la 1:00 a.m.
Los tiempos de despertarse o ir a dormir no son lo único que cambia cuando los relojes vuelven o avanzan. Se alteran los negocios, las cenas, los paseos, los viajes y los eventos deportivos, no solo en la nación donde las agujas cambian todos los años, sino en el resto del globo. El Daylight Saving Time también condiciona a la Argentina, un territorio fuertemente conectado de diversas maneras con la potencia del norte.
El impacto bursátil: Wall Street y la Bolsa argentina
En el caso de quienes se encuentran atentos a las dinámicas del ámbito financiero y Wall Street, los esquemas se transforman de manera drástica. Según explicó el asesor financiero Fernando Staropoli, al retrasar Estados Unidos su reloj, la apertura de sus plazas se desplaza respecto al horario local. Como la rueda argentina mantiene inalterable su franja habitual de 10:30 a 17:00 horas, Estados Unidos pasa a operar en nuestro horario de 11:30 a 18:00. Esto genera un desacople operativo: en el inicio de la jornada, la Bolsa local opera durante 60 minutos a ciegas, sin la referencia de los precios ni de la tendencia del dólar del exterior. Hacia el final del día ocurre lo inverso; el mercado argentino cierra a las 17:00 mientras que en Nueva York se continúa negociando por un lapso más. Todo lo que suceda en esa última tramo de Wall Street recién se verá reflejado y ajustado en el plano local al día siguiente.
Esta reconfiguración del reloj internacional extiende sus efectos hacia el ámbito de los negocios bilaterales y los contactos cotidianos. Con la vuelta al tiempo estándar estadounidense, la brecha horaria se modifica según la región norteamericana de la que se trate. Quienes trabajan de manera remota con equipos en el exterior o coordinan servicios internacionales deben reorganizar agendas y videollamadas para evitar desfasajes, mientras que en el plano personal y familiar los intercambios exigen coordinar nuevos momentos de encuentro.
Vuelos, transmisiones y las regiones sin cambio
El transporte aéreo y el turismo tampoco quedan exentos. Si bien los servicios aéreos internacionales mantienen rigurosamente la hora local fijada en los itinerarios de cada aeropuerto, la percepción del tiempo y las rutas entre países sufren modificaciones. Quienes se desplacen en la fecha de transición deben prestar especial atención a las escalas, ya que las grillas de arribo y salida pueden acortar o estirar los tiempos de espera en las terminales aéreas. Del mismo modo, las transmisiones de eventos deportivos, espectáculos y actividades culturales o académicas internacionales adaptan sus cronogramas a la nueva hora oficial.
A pesar de que este ritual rige para la mayor parte del territorio estadounidense, existen excepciones donde el tiempo no se altera. Estados como Hawái, por su cercanía al ecuador, o la mayor parte de Arizona —que evita la modificación para amortiguar el impacto del calor vespertino— mantienen una franja fija durante todo el año, al igual que los territorios de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte.
Recomendaciones para la transición
Para los argentinos conectados con el ritmo internacional, la llegada del primer domingo de noviembre exige una pausa de verificación: reajustar los dispositivos que no se actualizan automáticamente, reorganizar la rutina de trabajo o inversiones y, sobre todo, otorgarle al cuerpo unos días de paciencia para adaptarse a un huso global que, una vez más, vuelve a girar.