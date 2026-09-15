Estados Unidos confirmó la fecha de cambio de horario: cómo impactará en Argentina el retraso de los relojes

El impacto bursátil: Wall Street y la Bolsa argentina

En el caso de quienes se encuentran atentos a las dinámicas del ámbito financiero y Wall Street, los esquemas se transforman de manera drástica. Según explicó el asesor financiero Fernando Staropoli, al retrasar Estados Unidos su reloj, la apertura de sus plazas se desplaza respecto al horario local. Como la rueda argentina mantiene inalterable su franja habitual de 10:30 a 17:00 horas, Estados Unidos pasa a operar en nuestro horario de 11:30 a 18:00. Esto genera un desacople operativo: en el inicio de la jornada, la Bolsa local opera durante 60 minutos a ciegas, sin la referencia de los precios ni de la tendencia del dólar del exterior. Hacia el final del día ocurre lo inverso; el mercado argentino cierra a las 17:00 mientras que en Nueva York se continúa negociando por un lapso más. Todo lo que suceda en esa última tramo de Wall Street recién se verá reflejado y ajustado en el plano local al día siguiente.