Paulino Rodrigues, politólogo y periodista: “La Argentina puede duplicar sus exportaciones en 10 años”

El politólogo y periodista Paulino Rodrigues trazó un diagnóstico sobre la evolución de la economía argentina y planteó los desafíos que enfrenta el país para recuperar protagonismo en la región. Durante su exposición en “Industria que transforma: territorio, personas, futuro”, puso el foco en el desarrollo energético y minero y en la necesidad de generar mayor valor agregado.
Rodríguez señaló que en 1960 la Argentina explicaba el 37,5% del Producto Bruto de Sudamérica, mientras que seis décadas después esa participación se redujo al 15,5%. En contrapartida, destacó el crecimiento de Brasil, que pasó de representar el 26,4% a superar la mitad de la producción regional.
También repasó la evolución de la pobreza y advirtió sobre su consolidación como un problema estructural. Señaló que durante décadas se mantuvo por debajo del 15%, pero luego escaló hasta instalarse en niveles cercanos al 30%. En ese marco, destacó la importancia de la estabilidad macroeconómica para revertir esa tendencia.
Rodríguez consideró que Vaca Muerta y la minería abren una oportunidad para modificar la matriz exportadora argentina. Según las proyecciones que presentó, el desarrollo del petróleo y el gas podría generar este año un saldo comercial energético de unos U$S12.000 millones y alcanzar los U$S16.000 millones el próximo año.
A futuro, proyectó que el crecimiento de la energía y la minería podría permitir que las exportaciones argentinas pasen de superar los U$S100.000 millones a ubicarse entre U$S150.000 millones y U$S180.000 millones durante la próxima década.
El especialista remarcó, sin embargo, que el desafío no pasa únicamente por exportar recursos naturales. Planteó que avanzar en su industrialización permitiría multiplicar su valor, generar empleo y desarrollar nuevas cadenas productivas.
Rodríguez también planteó la necesidad de discutir el esquema tributario y de coparticipación entre la Nación y las provincias. Recordó que la reforma constitucional de 1994 estableció la sanción de un nuevo régimen de coparticipación, algo que finalmente no ocurrió, y consideró que se trata de un debate pendiente.
Mayor autonomía
En ese escenario, sostuvo que el desarrollo energético y minero también puede modificar el peso económico de las provincias. Mencionó el caso de Neuquén y anticipó que otros distritos podrían ganar mayor autonomía a partir de los recursos generados por estas actividades.
Por último, abordó las diferencias regionales en materia laboral y señaló que Tucumán se encuentra cerca del promedio nacional, con unos 104 empleos privados registrados cada 1.000 habitantes. En ese sentido, consideró necesaria una articulación entre el sector público y privado junto con el sistema científico, tecnológico y educativo.