EconomíaNoticias económicas

Paulino Rodrigues, politólogo y periodista: “La Argentina puede duplicar sus exportaciones en 10 años”

El especialista analizó las perspectivas económicas del país y destacó el potencial de la energía y la minería para impulsar las ventas externas.

Paulino Rodrigues
Paulino Rodrigues
Hace 2 Hs

El politólogo y periodista Paulino Rodrigues trazó un diagnóstico sobre la evolución de la economía argentina y planteó los desafíos que enfrenta el país para recuperar protagonismo en la región. Durante su exposición en “Industria que transforma: territorio, personas, futuro”, puso el foco en el desarrollo energético y minero y en la necesidad de generar mayor valor agregado.

Rodríguez señaló que en 1960 la Argentina explicaba el 37,5% del Producto Bruto de Sudamérica, mientras que seis décadas después esa participación se redujo al 15,5%. En contrapartida, destacó el crecimiento de Brasil, que pasó de representar el 26,4% a superar la mitad de la producción regional.

Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

Unión industrial de Tucumán: “Pedimos condiciones iguales para poder competir”, dijo Rocchia Ferro

También repasó la evolución de la pobreza y advirtió sobre su consolidación como un problema estructural. Señaló que durante décadas se mantuvo por debajo del 15%, pero luego escaló hasta instalarse en niveles cercanos al 30%. En ese marco, destacó la importancia de la estabilidad macroeconómica para revertir esa tendencia.

Rodríguez consideró que Vaca Muerta y la minería abren una oportunidad para modificar la matriz exportadora argentina. Según las proyecciones que presentó, el desarrollo del petróleo y el gas podría generar este año un saldo comercial energético de unos U$S12.000 millones y alcanzar los U$S16.000 millones el próximo año.

Empresario criticó el modelo de Milei: "Si hay reelección, de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada"

Empresario criticó el modelo de Milei: Si hay reelección, de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada

A futuro, proyectó que el crecimiento de la energía y la minería podría permitir que las exportaciones argentinas pasen de superar los U$S100.000 millones a ubicarse entre U$S150.000 millones y U$S180.000 millones durante la próxima década.

El especialista remarcó, sin embargo, que el desafío no pasa únicamente por exportar recursos naturales. Planteó que avanzar en su industrialización permitiría multiplicar su valor, generar empleo y desarrollar nuevas cadenas productivas.

"La economía no puede medirse solamente por la inflación": la UIA pidió respeto para la industria y cuestionó las agresiones

La economía no puede medirse solamente por la inflación: la UIA pidió respeto para la industria y cuestionó las agresiones

Rodríguez también planteó la necesidad de discutir el esquema tributario y de coparticipación entre la Nación y las provincias. Recordó que la reforma constitucional de 1994 estableció la sanción de un nuevo régimen de coparticipación, algo que finalmente no ocurrió, y consideró que se trata de un debate pendiente.

Mayor autonomía

En ese escenario, sostuvo que el desarrollo energético y minero también puede modificar el peso económico de las provincias. Mencionó el caso de Neuquén y anticipó que otros distritos podrían ganar mayor autonomía a partir de los recursos generados por estas actividades.

Por último, abordó las diferencias regionales en materia laboral y señaló que Tucumán se encuentra cerca del promedio nacional, con unos 104 empleos privados registrados cada 1.000 habitantes. En ese sentido, consideró necesaria una articulación entre el sector público y privado junto con el sistema científico, tecnológico y educativo.

Temas TucumánBrasilVaca MuertaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua
1

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir
2

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir

¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?
3

¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?

4

Cartas de lectores: una tucumana en el FMI

5

Cartas de lectores: Paseo Alberdi

Ranking notas premium
La conversación y el ruido
1

La conversación y el ruido

“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa
2

“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas
3

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas

De un tributo a Los Piojos a conocer a Ciro: la historia de dos tucumanos que vivieron una particular previa al Norte Rock
4

De un tributo a Los Piojos a conocer a Ciro: la historia de dos tucumanos que vivieron una particular previa al Norte Rock

El Plan de la Mariposa hizo del Norte Rock una fiesta bajo la lluvia: euforia y conexión con el público
5

El Plan de la Mariposa hizo del Norte Rock una fiesta bajo la lluvia: euforia y conexión con el público

Más Noticias
La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

Mes de la Industria: un encuentro para analizar el futuro de la actividad

Mes de la Industria: un encuentro para analizar el futuro de la actividad

Recuerdos fotográficos: 1956. “Leda y María” trajeron su espectáculo a Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1956. “Leda y María” trajeron su espectáculo a Tucumán

Monteros: un hombre pretendía dejar de pagar los alimentos de su hijo con autismo

Monteros: un hombre pretendía dejar de pagar los alimentos de su hijo con autismo

Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana

Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana

Escocia, Irlanda del Norte y Gales, con un sueño de independencia

Escocia, Irlanda del Norte y Gales, con un sueño de independencia

Sólo nos miran por la claraboya de nuestra política exterior

Sólo nos miran por la claraboya de nuestra política exterior

Comentarios