 El pedido que Emanuel Ortega le hizo a la Justicia en pleno juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual
La actual pareja de Julieta Prandi fue uno de los testigos clave que declararon este jueves.

Hace 2 Hs

El juicio oral contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi que está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, continúa este jueves con nuevos testimonios.

Emanuel Ortega, la actual pareja de la modelo, fue uno de los testigos clave que declararon en esta jornada y no dudó en hacerle un expreso pedido a la Justicia.

Al aire de Está pasando (TN), la cronista Ana Ortiz reveló que Ortega reveló varias cuestiones de la intimidad para dar cuenta del trauma de Prandi. “Él terminó hablándole al tribunal y pidiéndole medidas extremas de seguridad para Julieta Prandi y sus hijos”, sostuvo. Y continuó: “Él dijo ‘están frente a un criminal, si lo dejan irse libre, yo necesito que Julieta tenga medidas de seguridad’”.

En este sentido, la cronista remarcó que desde la defensa de la modelo pidieron prisión preventiva para Contardi, pero que el juzgado lo rechazó por considerar que no hay peligro de fuga.

“En su lugar, le renovaron la perimetral. Y Emanuel Ortega les dijo ‘ustedes tienen que tomar conciencia de que este hombre puede hacer cualquier cosa’”, aseguró la cronista sobre la declaración del músico.

Julieta Prandi habló durante el juicio que le inició a su ex por violación: “No hay condena que valga”

“No hay condena que valga por los años de vida que me robó”, aseguró la modelo al llegar a tribunales este mediodía.

La actriz le respondió a Claudio Contardi, quien unos minutos antes había defendido su inocencia ante los medios. “No tengo ninguna intención de cruzármelo ni de escuchar su voz”, agregó.

“Que pruebe que es inocente, que haga las pericias. Él terminó de condenarse cuando dijo ‘nunca abusé de ella sin su consentimiento’”, respondió.

Sobre el fallido que tuvo el empresario, aseguró: “Lo tomé como justicia divina, porque lo traicionó su inconsciente y lo celebro”.

Prandi anticipó que volverá a hablar en la etapa de alegatos finales, que se realizará este viernes por la mañana en los Tribunales de Campana.

“Creo que voy a estar mucho mejor, los recuerdos van a quedar, las cictarices quedan. Hoy por hoy estoy más entera, soy otra persona. No soy la misma que no podía ni pensar ni decidir”, planteó.

Por último, cerró: “Uno habla cuando puede, yo tenía dos criaturas y me provocaba una vergüenza. No lo hubiese hecho si no sentía que era necesario defender a mis hijos”.

Temas Julieta Prandi
