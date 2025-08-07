El pedido que Emanuel Ortega le hizo a la Justicia en pleno juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual

Al aire de Está pasando (TN), la cronista Ana Ortiz reveló que Ortega reveló varias cuestiones de la intimidad para dar cuenta del trauma de Prandi. “Él terminó hablándole al tribunal y pidiéndole medidas extremas de seguridad para Julieta Prandi y sus hijos”, sostuvo. Y continuó: “Él dijo ‘están frente a un criminal, si lo dejan irse libre, yo necesito que Julieta tenga medidas de seguridad’”.