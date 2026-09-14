Una parrilla ofrece 15 puestos de trabajo y más de 1.000 personas hicieron fila para dejar su CV

Resumen para apurados
- Más de 1.000 personas hicieron fila en Berazategui para postularse a 15 empleos en una parrilla que ofrece un sueldo promedio de $800.000.
- Con esperas de hasta siete horas y filas de cinco cuadras, los dueños extendieron la jornada para entrevistar a postulantes que llevaban meses sin trabajo.
- La masiva convocatoria expone la urgente necesidad laboral y la escasez de empleo formal en el conurbano bonaerense ante la crisis económica actual.
Una parrilla de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, abrió una convocatoria para cubrir 15 puestos de trabajo y la respuesta superó todas las expectativas. Más de 1.000 personas se acercaron al local para dejar su currículum y algunas debieron esperar durante más de siete horas.
El establecimiento está ubicado en Eva Perón y calle 114 y busca incorporar personal para distintas áreas. Entre los puestos disponibles se encuentran cocinero, mozo, bachero, copero y encargado de salón. El sueldo promedio ofrecido es de $800.000.
La convocatoria generó una extensa fila que se mantuvo durante toda la jornada y que, durante la mañana, llegó a extenderse por cinco cuadras.
El único requisito para presentarse era llevar el currículum. Una vez en el lugar, los postulantes tenían una entrevista con Marcelo, uno de los dueños.
La convocatoria estaba prevista hasta las 18, pero debido a la cantidad de personas que se acercaron, los responsables decidieron recibir a todos los que permanecieran en la fila para darles la posibilidad de acceder a uno de los puestos.
Postulantes que buscan una oportunidad
Entre quienes llegaron desde temprano había personas que llevan meses buscando trabajo.
“Me enteré por las redes. Estoy buscando trabajo desde el año pasado. Me la rebusco con mi marido. Cuando vi la búsqueda dije ‘esta es la mía’. Tengo experiencia en el rubro”, contó a TN una de las mujeres que se presentó.
“Traje el currículum, el documento y las ganas de trabajar. Puedo quedar como moza o encargada, siempre laburé de lo mismo. Llegué a las 9 de la mañana y la fila pegaba la vuelta a manzana. Y hay gente desde más temprano”, agregó.
También hubo jóvenes dispuestos a aceptar diferentes tareas con tal de conseguir un ingreso.
“Mi mamá me mandó el flyer. A poner pecho y alma para conseguirlo. Tengo experiencia como bachero, pero agarro lo que sea. Estoy sin trabajo desde el año pasado. Lo necesito”, relató otro de los postulantes.
“Lamentablemente viendo si podía conseguir algo o haciendo changas. Buscaba cualquier cosa, lo que venga. A tener fe”, cerró.