El empleo privado cayó al nivel más bajo en 50 meses y perdió 246.312 puestos desde 2023

El empleo privado registrado volvió a caer en junio y alcanzó su nivel más bajo de los últimos 50 meses. Según un informe de Politikon Chaco elaborado a partir de registros de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se contabilizaron 6.126.400 trabajadores asalariados formales, 6.261 menos que en mayo.