El empleo privado cayó al nivel más bajo en 50 meses y perdió 246.312 puestos desde 2023

El empleo privado registrado volvió a caer en junio y alcanzó su nivel más bajo de los últimos 50 meses. Según un informe de Politikon Chaco elaborado a partir de registros de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se contabilizaron 6.126.400 trabajadores asalariados formales, 6.261 menos que en mayo.
La nueva caída profundiza el deterioro del mercado laboral argentino. En la comparación interanual, el empleo privado formal disminuyó 1,9%, lo que equivale a unos 121.000 puestos menos que en junio de 2025.
Si se toma como referencia noviembre de 2023, la pérdida es todavía mayor: se destruyeron 246.312 empleos privados registrados, equivalente a una contracción acumulada del 3,9%. La mayoría de las provincias todavía se encuentra por debajo del nivel de empleo formal que tenía en ese momento.
Industria y construcción concentran las mayores pérdidas de empleo
El retroceso no fue uniforme entre las distintas actividades económicas. Desde noviembre de 2023, 11 ramas registraron una reducción de trabajadores formales, mientras que solamente tres sectores lograron aumentar su cantidad de empleados: agro, pesca y enseñanza.
La industria manufacturera perdió 88.496 puestos desde noviembre de 2023, lo que representa una caída del 7,4%. La construcción, en tanto, tuvo una reducción de 62.700 empleos y sufrió un descenso del 14,2%, uno de los retrocesos porcentuales más pronunciados.
También se registró una reducción en explotación de minas y canteras, actividad que perdió 7.676 trabajadores formales y acumuló una baja del 8,1% durante el período analizado.
Buenos Aires fue la provincia que más empleos privados perdió
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor pérdida en términos absolutos. Desde noviembre de 2023, registró 90.103 puestos de trabajo privados menos, una disminución del 4,5%.
Durante junio, la jurisdicción perdió otros 5.237 empleos formales. Si se compara con junio de 2025, la caída alcanza a 48.564 puestos.
El comportamiento fue diferente en algunas provincias. Neuquén y Río Negro son las únicas jurisdicciones que actualmente superan los niveles de empleo privado registrado de noviembre de 2023, con incrementos acumulados del 8,7% y 3,3%, respectivamente.
En el extremo opuesto aparecen Tierra del Fuego, con una caída del 17,9%; Santa Cruz, con 16,1%; y La Rioja, con una reducción del 12% desde noviembre de 2023.
El empleo privado todavía no recupera los niveles de 2023
Los datos muestran que el mercado laboral formal privado mantiene una tendencia descendente respecto del nivel registrado antes del cambio de Gobierno. La pérdida acumulada supera los 246.000 puestos de trabajo y tiene un impacto especialmente marcado en actividades productivas como la industria y la construcción.
El retroceso registrado en junio, aunque fue de apenas 0,1% mensual, llevó al empleo privado registrado a su menor nivel en 50 meses y volvió a poner en primer plano la dificultad para recuperar los puestos perdidos desde fines de 2023.