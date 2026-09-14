Dos hombres quedaron aprehendidos por el asesinato de un joven en el barrio El Salvador

De acuerdo con los primeros testimonios, Jiménez y los involucrados se conocían. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho se habría desencadenado a partir de una discusión relacionada con un trabajo realizado por la víctima, quien se desempeñaba como mecánico de motos. Según esa versión, el pago por ese trabajo habría sido acordado mediante repuestos.