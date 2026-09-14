Dos hombres quedaron aprehendidos por el asesinato de un joven en el barrio El Salvador

Resumen para apurados
- Dos jóvenes de 21 y 23 años fueron aprehendidos por el asesinato a puñaladas del mecánico Matías Jiménez este lunes en el barrio El Salvador tras una presunta discusión.
- La víctima, de 25 años, habría sido atacada en su vivienda tras un conflicto por el pago con repuestos de un trabajo. Llegó sin vida al CAPS de la zona.
- La Fiscalía de Homicidios y el ECIF peritan la escena para reconstruir el hecho, definir la participación de los detenidos y determinar si hubo más implicados.
La investigación por el crimen de Matías Ignacio Jiménez, ocurrido este lunes al mediodía en el barrio El Salvador, sumó una novedad: dos hombres, de 21 y 23 años, quedaron aprehendidos por disposición de la Fiscalía interviniente.
Según se informó desde el Ministerio Fiscal, la víctima, de 25 años, presentaba una herida cortopunzante compatible con un arma blanca. Jiménez fue trasladado hasta el CAPS ubicado en calle Marina Alfaro y pasaje Einstein, pero ingresó sin vida.
La Unidad Especializada de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, intervino en el caso y profundiza las averiguaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y cuál fue la participación de los dos aprehendidos.
De acuerdo con los primeros testimonios, Jiménez y los involucrados se conocían. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho se habría desencadenado a partir de una discusión relacionada con un trabajo realizado por la víctima, quien se desempeñaba como mecánico de motos. Según esa versión, el pago por ese trabajo habría sido acordado mediante repuestos.
Las primeras averiguaciones también apuntaron a que el sospechoso de 23 años habría actuado junto a otras personas al momento de abordar a Jiménez en su inmueble. La Fiscalía deberá establecer ahora qué rol tuvo cada uno de los involucrados.
Las pericias en el lugar
Tras el homicidio, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó las pericias correspondientes en el domicilio del barrio El Salvador donde ocurrió el hecho.
En el procedimiento también participaron efectivos de la comisaría IV y de la División Homicidios.
Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del ataque y reunir elementos que permitan determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión y las responsabilidades que podrían corresponder a los dos hombres que quedaron aprehendidos.