Discutió con su vecino y lo mató de una puñalada en el barrio El Salvador

Un hombre de 25 años fue asesinado este lunes al mediodía en el barrio El Salvador, en la capital tucumana. La víctima fue identificada como Matías Ignacio Jiménez, quien se desempeñaba como mecánico de motos. Por el hecho, el Ministerio Fiscal profundiza la investigación para dar con el paradero de un vecino de 23 años, señalado como principal sospechoso.