Seguridad

Discutió con su vecino y lo mató de una puñalada en el barrio El Salvador

Matías Ignacio Jiménez tenía 25 años y murió tras recibir una herida de arma blanca a la altura del corazón. El Ministerio Fiscal busca al principal sospechoso, un joven de 23 años.

BARRIO EL SALVADOR. Mientras avanza la búsqueda del sospechoso, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realiza las pericias correspondientes en el domicilio del barrio El Salvador donde se produjo el hecho.
BARRIO EL SALVADOR. Mientras avanza la búsqueda del sospechoso, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realiza las pericias correspondientes en el domicilio del barrio El Salvador donde se produjo el hecho.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un joven de 25 años fue asesinado este lunes de una puñalada en el barrio El Salvador, Tucumán, tras discutir con un vecino por el pago de un trabajo mecánico.
  • La víctima, Matías Jiménez, recibió una herida en el corazón tras ser abordado en su casa por el acusado y presuntos cómplices por una disputa vinculada a repuestos de motos.
  • La Unidad de Homicidios busca al principal sospechoso prófugo y realiza pericias para determinar el grado de participación de los demás implicados en el crimen.
Resumen generado con IA

Un hombre de 25 años fue asesinado este lunes al mediodía en el barrio El Salvador, en la capital tucumana. La víctima fue identificada como Matías Ignacio Jiménez, quien se desempeñaba como mecánico de motos. Por el hecho, el Ministerio Fiscal profundiza la investigación para dar con el paradero de un vecino de 23 años, señalado como principal sospechoso.

La Unidad Especializada de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, tomó intervención luego de recibir la información sobre el ingreso sin vida de Jiménez al CAPS ubicado en calle Marina Alfaro y pasaje Einstein. El joven había sufrido una herida de arma blanca a la altura del corazón.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la causa, la víctima y el presunto agresor se conocían y eran vecinos. La principal hipótesis apunta a que ambos habrían mantenido una discusión relacionada con un trabajo realizado por Jiménez, por el cual se habría acordado una remuneración mediante repuestos.

Los investigadores buscan determinar ahora cómo se produjo el ataque y cuál fue la participación de las demás personas que habrían estado involucradas. Según las primeras averiguaciones, el sospechoso habría actuado en complicidad con otros individuos al momento de abordar a Jiménez en su inmueble.

Las pericias en el lugar

Mientras avanza la búsqueda del sospechoso, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realiza las pericias correspondientes en el domicilio del barrio El Salvador donde se produjo el hecho.

También participan del procedimiento efectivos de la comisaría IV y de la División Homicidios.

Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del ataque, establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades de cada una de las personas que habrían participado.

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