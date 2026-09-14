La Selección volverá a jugar en el país: los tres amistosos que prepara la AFA

Resumen para apurados
- Argentina disputará tres amistosos en Córdoba y Buenos Aires entre septiembre y octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín para retomar la actividad tras el Mundial 2026.
- Los partidos Clase A permitirán purgar sanciones a futbolistas tras la final del Mundial, mientras el cuerpo técnico planifica una lista amplia con nuevos talentos en Ezeiza.
- La AFA busca renovar a Scaloni hasta 2030, mientras se prevé la salida de Walter Samuel y se aguarda un eventual partido de despedida para Lionel Messi en suelo nacional.
La Selección prepara su regreso a las canchas después del Mundial 2026. El equipo nacional disputará tres amistosos en el país durante la ventana internacional que se extenderá desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre.
El primer encuentro está previsto para el 30 de septiembre ante Bolivia, en Córdoba. Luego, la Selección se trasladará a Buenos Aires para disputar otros dos partidos en el Monumental: el 3 de octubre frente a Burkina Faso y el 6 ante Benín.
La AFA anunciará los detalles este martes al mediodía, a la espera de la ratificación definitiva de la FIFA. Uno de los puntos centrales es que los encuentros sean considerados oficialmente como partidos “Clase A”.
Esa condición permitirá que, además de computar para el ranking FIFA y las estadísticas oficiales, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada puedan cumplir las fechas de suspensión que recibieron después de los incidentes ocurridos en la final del Mundial.
Scaloni tendría previsto confeccionar una convocatoria amplia, con varios de los futbolistas que fueron subcampeones del mundo, jugadores que quedaron afuera del torneo y jóvenes que podrían empezar a ganar terreno en el nuevo ciclo. Los entrenamientos en Ezeiza comenzarían entre el 22 y el 23 de septiembre.
La continuidad de Scaloni y un cambio en el cuerpo técnico
Mientras prepara los amistosos, la AFA también espera una definición sobre Lionel Scaloni. El entrenador recibió una propuesta formal para extender su contrato hasta el Mundial 2030, aunque todavía debe decidir si continuará al frente del proyecto post Messi.
Sí habrá una salida confirmada a fin de año. Walter Samuel dejará el cuerpo técnico en diciembre para comenzar su carrera como entrenador principal. Roberto Ayala, Pablo Aimar, Martín Tocalli, Matías Manna y Luis Martín continuarían en caso de que Scaloni acepte la renovación.
En paralelo, permanece la expectativa por una posible despedida de Lionel Messi en Argentina, luego de que el capitán anunciara su retiro definitivo de la Selección tras la final del Mundial 2026.