Cine: el regreso de Oasis

Oasis es una banda atractiva para el cine documental. A tres películas previas con distintos momentos del grupo (desde su nacimiento hasta su separación), ahora llega “Don’t Look Back in Anger” (“No mires atrás con ira”, casi una declaración de intenciones), el relevamiento realizado sobre el reencuentro sobre los escenarios de los hermanos Liam y Noel Gallagher durante el año pasado, plasmado en una película dirigida por Steven Knight, Dylan Southern y Will Lovelace, y que es una síntesis de su fuerte rock y una mirada a su impacto emocional sobre sus seguidores en tanto fenómeno cultural global.