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Jaldo encabezará el lanzamiento de la 71ª edición del Batalla de Tucumán en el Hipódromo

El acto se realizará este martes a las 11 en el predio de avenida Irineo Leguisamo 800. También se inaugurarán obras de renovación y se entregarán nuevos uniformes al personal.

IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO
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Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo encabezará este martes en el Hipódromo provincial el lanzamiento del 71° Gran Premio Batalla de Tucumán para inaugurar la tradicional cita turfística.
  • El acto incluirá la inauguración de obras como iluminación LED en la pista, refacción de áreas clave, un Centro de Monitoreo y la entrega de nuevos uniformes al personal.
  • La puesta en valor del predio y la realización del histórico clásico buscan consolidar la modernización institucional del hipódromo y revitalizar la actividad hípica regional.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezará este martes el lanzamiento oficial de la 71ª edición del Gran Premio Batalla de Tucumán, en un acto que se realizará desde las 11 en las instalaciones del Hipódromo de Tucumán, ubicado en avenida Irineo Leguisamo 800.

Según informó la gerencia del establecimiento, el mandatario estará acompañado por funcionarios del Poder Ejecutivo y otras autoridades. La jornada también reunirá a periodistas y referentes de la actividad turfística.

La presentación de una nueva edición del tradicional clásico hípico estará acompañada por la inauguración de obras de renovación en distintos sectores del predio.

Entre los trabajos realizados se encuentran la refacción del sector de portería y del Cuarto de Jockeys, la instalación de luces led en la pista principal y la remodelación de la sala de remate.

También quedará formalmente inaugurado el nuevo Centro de Monitoreo, como parte de las mejoras implementadas en el establecimiento.

Durante la jornada se realizará además la entrega de nuevos uniformes al personal del Hipódromo, en el marco del proceso de modernización institucional que la gerencia impulsa durante los últimos meses.

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