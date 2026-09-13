Endor Rye llega al Gran Premio “Batalla de Tucumán” con las luces encendidas

Hay caballos que llegan a una carrera con muchas chances de ser protagonistas y otros que parecen anunciar que están preparados para dejar una marca y hacer historia. Endor Rye pertenece a ese segundo grupo. A pocos días del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, el zaino de la caballeriza “Los Molestos” entregó señales contundentes en los ensayos y se instaló, por méritos propios, entre los grandes candidatos para la prueba de 2.200 metros, la más importante de la jornada turfística internacional que se disputará el jueves 24 en el hipódromo tucumano.