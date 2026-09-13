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Endor Rye llega al Gran Premio “Batalla de Tucumán” con las luces encendidas

El representante del stud “Los Molestos” llegará en gran forma a la carrera del jueves 24. Sus últimos ensayos fueron contundentes y ahora buscará trasladar ese rendimiento a la exigente competencia.

LISTO PARA EL GRAN DESAFÍO. Endor Rye fue ejercitado por el jinete Matías Rodríguez y demostró que está en gran forma.
LISTO PARA EL GRAN DESAFÍO. Endor Rye fue ejercitado por el jinete Matías Rodríguez y demostró que está en gran forma.
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El caballo Endor Rye competirá el jueves 24 en el Hipódromo de Tucumán en el Gran Premio Batalla de Tucumán, perfilándose como gran candidato tras sus destacados ensayos.
  • El ejemplar de Los Molestos brilló en los entrenamientos con tiempos récord y suma cinco victorias en Buenos Aires, además de un segundo puesto reciente en la pista local.
  • Con Sergio Barrionuevo como nuevo jinete, el zaino buscará consagrarse en la prueba máxima de 2.200 metros frente a rivales de jerarquía como Dr. Legasov y Thor Medina.
Resumen generado con IA

Hay caballos que llegan a una carrera con muchas chances de ser protagonistas y otros que parecen anunciar que están preparados para dejar una marca y hacer historia. Endor Rye pertenece a ese segundo grupo. A pocos días del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, el zaino de la caballeriza “Los Molestos” entregó señales contundentes en los ensayos y se instaló, por méritos propios, entre los grandes candidatos para la prueba de 2.200 metros, la más importante de la jornada turfística internacional que se disputará el jueves 24 en el hipódromo tucumano.

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Su preparación no dejó lugar para demasiadas dudas. En uno de los trabajos exigentes antes de la gran cita, Endor Rye recorrió 2.000 metros en 2’6”1/5, un registro brillante que confirmó que atraviesa un momento excepcional. Pero todavía tenía algo más para mostrar. En la partida final, el descendiente de Endorsement y nieto materno de Catcher In The Rye volvió a acelerar con autoridad y cubrió 1.000 metros en el tiempo de 58”3/5.

“El caballo anda espectacular. Llegará 10 puntos a la carrera. Todos sabemos la calidad que tiene y, en este caso, lo importante es que está muy bien físicamente, sin ninguna dolencia”, aseguró Matías Rodríguez, el jinete que tiene a su cargo los ensayos del ejemplar de José Gallego.

Las sensaciones que transmite en cada entrenamiento alimentan todavía más la expectativa. “Hace todo bien en los entrenamientos. No quiero desmerecer a los otros ejemplares que competirán en el Batalla, porque todos tienen sus pergaminos, pero creo que será muy difícil que le puedan ganar a Endor Rye”, sostuvo Rodríguez, convencido de que su dirigido llegará en plenitud a la carrera que todos esperan.

El regreso del zaino al “Jardín de la República” tuvo lugar en abril, después de dos años y medio de competencia en Buenos Aires. En ese período corrió contra algunos de los mejores ejemplares del país, consiguió cinco triunfos y construyó una campaña que lo ubicó entre los especialistas de mayor jerarquía en las distancias largas.

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Entre sus actuaciones más destacadas aparecen el segundo puesto en el Gran Premio “Estrellas Classic” y los terceros lugares en los Grandes Premios “Dardo Rocha” y “República Argentina”. Su regreso a Tucumán también estuvo a la altura de esos antecedentes: terminó segundo, a medio pescuezo de Dr. Legasov, en la vibrante definición del clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”.

Nuevo jinete

Ahora tendrá una nueva oportunidad de convertir esos pergaminos en una victoria grande en casa. Y llegará con un cambio importante: por primera vez será conducido en competencia por Sergio “Morrita” Barrionuevo, una dupla que buscará aprovechar al máximo el potencial de un caballo que parece haber encontrado su mejor versión.

“En el ejercicio de 1.000 metros dejó en claro que está en gran forma. Cuando ingresó a la recta final, lo exigí de firme y arrancó con mucha fuerza. Ya falta muy poco para el Batalla y seguramente ese ensayo fue el último exigente que realizó antes de la carrera”, explicó Rodríguez.

El desafío, de todos modos, será mayúsculo. Thor Medina, Dr. Legasov, Suffok, Ecográfico Rim, Contursi, Golden Warrior, Pepe Curdeles, Puro Poder Real, Rumor de Fuego, Santo Hermano, Stavros Dream y Travel Pass también llegarán con argumentos de sobra.

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 El “Batalla” tendrá, entonces, todos los ingredientes de una carrera inolvidable. Y Endor Rye ya hizo su parte: en la pista de ensayo avisó que está listo. Ahora deberá transformar esas buenas señales en la gran hazaña que busca su gente.

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