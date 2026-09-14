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El campeón del Trasmontaña se quedó con el oro en los Juegos Suramericanos

El mendocino Fernando Contreras se impuso en el Cross-Country Olímpico y consiguió una histórica medalla para Argentina.

El mendocino Fernando Contreras.
El mendocino Fernando Contreras.
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Fernando Contreras ganó la medalla de oro en Cross-Country Olímpico de mountain bike en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras imponerse en Rafaela.
  • El mendocino cronometró 1:24:27 y superó por 10 segundos al brasileño Malacarne, mejorando notablemente su octavo puesto obtenido en la edición de Asunción 2022.
  • El triunfo representó el primer oro masculino de Argentina en esta disciplina en la historia del certamen y sumó la cuarta presea dorada para la delegación nacional.
Resumen generado con IA

Fernando Contreras hizo historia para el ciclismo argentino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El mendocino se consagró campeón de la prueba de Cross-Country Olímpico de mountain bike, disputada en el predio del Autódromo de Rafaela.

El integrante de Venzo Argentina completó la competencia en 1:24:27 y superó por apenas 10 segundos al brasileño Alex Malacarne, que se quedó con la medalla de plata. Ulan Bastos, también de Brasil, completó el podio a más de un minuto del ganador.

La conquista significó la cuarta medalla dorada de Argentina en los Juegos y tuvo además un valor histórico: Contreras consiguió la primera presea masculina del país en esta disciplina en la historia de los Suramericanos.

El campeón nacional 2026 también mejoró considerablemente su actuación de Asunción 2022, cuando había finalizado en el octavo puesto.

Vale recordar que este año también se consagró campeón del Trasmontaña junto a Álvaro Macías.

Orgullo tucumano

La participación argentina también tiene presencia tucumana. Ivo Chiapponi ya consiguió una medalla de bronce como integrante del equipo masculino de gimnasia artística, que terminó tercero detrás de Brasil y Colombia.

El tucumano logró clasificarse a dos finales individuales. Hoy competirá en la definición de suelo desde las 16.20. Mañana tendrá otra oportunidad de subir al podio cuando dispute la final de barras paralelas desde las 15.20.

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