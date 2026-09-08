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Las Murciélagas vencieron a Brasil y conquistaron la Copa América

El seleccionado femenino de fútbol para ciegas se impuso 1-0 ante las locales en la gran final con gol de Yohana Aguilar. Las bicampeonas mundiales coronaron un torneo perfecto: cuatro victorias en cuatro partidos, ocho tantos a favor y valla invicta.

Las Murciélagas vencieron a Brasil y conquistaron la Copa América
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las Murciélagas ganaron la Copa América de fútbol para ciegas tras vencer 1-0 a Brasil en la final como visitantes, gracias a un gol definitorio de Yohana Aguilar.
  • El seleccionado nacional completó una campaña perfecta con cuatro victorias, ocho goles a favor y la valla invicta, superando previamente a México, Canadá y al local.
  • El triunfo reafirma el dominio internacional de las bicampeonas del mundo y consolida el crecimiento del fútbol adaptado femenino argentino para los próximos torneos.
Resumen generado con IA

El camino hacia la gloria fue intachable de principio a fin. Con el tanto definitorio convertido por Yohana Aguilar en el duelo decisivo, el seleccionado argentino completó una campaña con números perfectos: cuatro triunfos en igual cantidad de compromisos, con ocho goles convertidos y el arco en cero a lo largo de toda la competencia. En la fase inicial, el equipo comenzó su marcha con una goleada 3-0 frente a México, repitió el mismo marcador ante Canadá en la segunda fecha y superó 1-0 a Brasil en la tercera jornada, antesala del cruce definitivo donde repitieron la fórmula para dar la vuelta olímpica.

El plantel que alcanzó la histórica consagración estuvo integrado por Micaela Segovia, Ludmila Bianchi, Guillermina Corrales, Agustina Medina Páez, Florencia Massenzana, Micaela Ortiz, Florencia Rodas, Yohana Aguilar, Elena Quinteros y Gracia Sosa. La estructura técnica que guio al combinado nacional estuvo encabezada por el entrenador Gonzalo Abbas Hachache, acompañado por Santiago Jugo como guía, Sofía Sosa en la preparación física, Julieta Martín como asistente y Luz Morales en el área de psicología.  

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