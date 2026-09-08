Las Murciélagas vencieron a Brasil y conquistaron la Copa América

El camino hacia la gloria fue intachable de principio a fin. Con el tanto definitorio convertido por Yohana Aguilar en el duelo decisivo, el seleccionado argentino completó una campaña con números perfectos: cuatro triunfos en igual cantidad de compromisos, con ocho goles convertidos y el arco en cero a lo largo de toda la competencia. En la fase inicial, el equipo comenzó su marcha con una goleada 3-0 frente a México, repitió el mismo marcador ante Canadá en la segunda fecha y superó 1-0 a Brasil en la tercera jornada, antesala del cruce definitivo donde repitieron la fórmula para dar la vuelta olímpica.