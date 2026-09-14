Trasladaron a 14 internos al penal de Villa Urquiza para descongestionar las comisarías

Cómo es el ingreso a la Unidad 7

Una vez que llegaron al complejo penitenciario, los internos fueron recibidos por personal del Grupo de Acción, Irrupción y Requisa, que se encarga de la recepción, requisa y alojamiento dentro del pabellón. El director de la Unidad N° 7, alcaide Emanuel Suárez, explicó que luego de la recepción interviene el Servicio de Admisión. “Corrobora que todos los papeles estén en regla con sus respectivos oficios de alojamiento en este establecimiento”, señaló. Después, los internos son sometidos a un control médico para cerciorarse de que estén en condiciones físicas y médicas de ser alojados.