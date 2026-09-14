Trasladaron a 14 internos al penal de Villa Urquiza para descongestionar las comisarías

Resumen para apurados
- La policía trasladó el viernes a 14 condenados por violencia de género al penal de Villa Urquiza, Tucumán, para descongestionar las comisarías provinciales.
- El operativo conjunto sumó 26 reclusos derivados a la recién inaugurada Unidad N° 7, tras un primer traslado de 12 detenidos desde la Unidad Regional Capital.
- Las autoridades continuarán con traslados progresivos para mitigar la crisis carcelaria en comisarías e incorporar a los presos a programas de reinserción.
El pasado viernes 11 de septiembre 14 internos que cumplen condenas de entre tres y cuatro años por causas vinculadas con violencia de género fueron trasladados a la nueva Unidad N° 7 del complejo penitenciario de Villa Urquiza. Se trata del segundo grupo de personas privadas de la libertad que ingresa al establecimiento, que fue inaugurado el jueves pasado.
“Tras la puesta en funcionamiento de la Unidad N° 7, continuamos con los traslados de personas privadas de su libertad de distintas Unidades Regionales de la Policía de Tucumán. El jueves se trasladaron 12 personas de la Unidad Regional Capital y este viernes 14 internos de las Unidades Este, Oeste y Sur”, explicó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Sebastián Tula Rizo.
El funcionario señaló que el objetivo es avanzar con la descongestión de las dependencias policiales. “La política carcelaria hoy nos está exigiendo crear mayores lugares de alojamiento para las personas privadas de su libertad y así poder descongestionar las comisarías”, afirmó. Además, indicó que el personal del Servicio Penitenciario trabaja para generar nuevos cupos para internos.
El traslado comenzó en la comisaría 5° y estuvo a cargo de efectivos del Departamento Judiciales, el Cuerpo de Infantería Capital, las Fuerzas Especiales CERO, la Dirección Operaciones Motorizadas (DOM) y motoristas del 911.
El comisario inspector Martín Miranda, del Departamento Judiciales, explicó que los 14 detenidos fueron trasladados “con el objetivo de ir descongestionando las dependencias policiales”. Precisó que todos cumplen condenas de entre tres y cuatro años por causas vinculadas con violencia de género y permanecían alojados en diferentes comisarías de la provincia.
Cómo es el ingreso a la Unidad 7
Una vez que llegaron al complejo penitenciario, los internos fueron recibidos por personal del Grupo de Acción, Irrupción y Requisa, que se encarga de la recepción, requisa y alojamiento dentro del pabellón. El director de la Unidad N° 7, alcaide Emanuel Suárez, explicó que luego de la recepción interviene el Servicio de Admisión. “Corrobora que todos los papeles estén en regla con sus respectivos oficios de alojamiento en este establecimiento”, señaló. Después, los internos son sometidos a un control médico para cerciorarse de que estén en condiciones físicas y médicas de ser alojados.
Respecto de las características del establecimiento, el director explicó que se trata de un sistema similar al que funciona en el complejo penitenciario de Benjamín Paz. “El régimen es cerrado, diferenciado. Los internos comienzan un tratamiento integral con un equipo interdisciplinario en áreas de trabajo, talleres y educación”, detalló Suárez.
Con este nuevo traslado, ya son 26 los internos derivados desde comisarías hacia la Unidad N° 7 desde su puesta en funcionamiento. El objetivo de las autoridades penitenciarias es continuar con el traslado progresivo de personas privadas de la libertad para liberar espacios en las dependencias policiales que actualmente funcionan como lugares de alojamiento.