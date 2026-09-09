Mujeres que mataron a sus parejas: cuándo la Justicia entendió que actuaron para salvar sus vidas

Los jueces Carolina Ballesteros, Isabel Méndez y Dante Ibáñez terminaron absolviéndola, aplicando la perspectiva de género y teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba. “El tribunal entendió perfectamente cuál era el estado en el que se encontraba mi defendida cuando se registró el caso. También es importante destacar que hubo un cambio de mentalidad entre los funcionarios judiciales. El fiscal que no dispuso la aprehensión de la autora del crimen de Villa Alem es el mismo que solicitó una condena para Osores. Ese cambio es muy positivo”, aseguró Paz en una entrevista con LA GACETA.