La Anmat prohibió un desinfectante en todo el país por una particular irregularidad

Resumen para apurados
- La Anmat prohibió este lunes en toda la Argentina la venta del desinfectante Clean On por presentar rótulos no autorizados y carecer de lote y vencimiento.
- La medida surgió tras denuncias e inspecciones en Nolor S.R.L., firma que estaba inhibida para operar y que desconoció parte del etiquetado hallado en los envases.
- Al no poder garantizarse la seguridad ni eficacia del producto, los organismos del país fueron notificados para impedir su consumo y proteger a los usuarios.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de determinados productos desinfectantes de superficies de la marca Clean On, tras detectar irregularidades en su rotulado y unidades que no contaban con información básica sobre su elaboración y utilización.
La medida fue establecida mediante la Disposición 5730/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, luego de una investigación iniciada a partir de denuncias sobre la comercialización de productos domisanitarios de la marca y de tareas de fiscalización realizadas por el organismo.
Durante las actuaciones, la Anmat analizó un envase identificado como “CLEAN ON. Desinfectante de superficie”, que consignaba datos correspondientes a la empresa Nolor S.R.L., con domicilio en Pavón, partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
El organismo determinó que el rótulo encontrado no coincidía con los aprobados oficialmente. Además, detectó una segunda etiqueta con la marca Clean On y gráficos de microorganismos que tampoco había sido presentada ni autorizada en el registro del producto.
Qué irregularidades detectó la Anmat
Según consta en la disposición, el producto investigado no tenía número de lote ni fecha de vencimiento y tampoco indicaba la dosis de uso.
Durante una inspección realizada en Nolor S.R.L., los fiscalizadores encontraron un rótulo igual al que había sido denunciado.
Los representantes de la empresa reconocieron como propio uno de los rótulos, aunque aseguraron que no habían comercializado el producto sin datos de lote ni vencimiento. En cambio, no reconocieron como propia la segunda etiqueta que figuraba colocada en el mismo envase.
La Anmat informó además que, luego de una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación y Control, Nolor S.R.L. había quedado inhibida para elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios debido a los incumplimientos detectados.
A partir de estos elementos, el organismo sostuvo que el desinfectante investigado “habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante Anmat”, por lo que correspondería considerarlo un producto ilegítimo.
Por qué se prohibió la venta
La autoridad sanitaria explicó que, al tratarse de productos que no cumplen con los registros correspondientes, se desconocen sus condiciones de fabricación y formulación. Por esa razón, no puede garantizarse su calidad, seguridad ni eficacia.
Ante esta situación, la Anmat resolvió aplicar una medida preventiva para proteger a los potenciales usuarios.
El artículo 1° de la Disposición 5730/2026 establece la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios de la marca Clean On que se presenten sin número de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso y que además tengan un segundo rótulo con la marca y gráficos de microorganismos.
La medida fue comunicada a las autoridades sanitarias de las provincias, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los organismos nacionales competentes en materia de control y defensa del consumidor.