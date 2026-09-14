Cambio inesperado en la agenda de San Martín: se modificó el horario del duelo contra Atlético de Rafaela

Resumen para apurados
- El partido entre San Martín de Tucumán y Atlético de Rafaela por la Primera Nacional cambió de horario este sábado: se adelantó a las 16 en el estadio Nuevo Monumental.
- El equipo de Alejandro Orfila llega tras vencer 3-0 a Agropecuario, victoria que calmó tensiones internas y lo dejó a un solo punto de la zona de clasificación al Reducido.
- Con 39 puntos, el Santo buscará un triunfo como visitante que consolide su rendimiento y le permita ingresar en los puestos de clasificación a la pelea por el ascenso.
San Martín volverá este martes a los entrenamientos en el complejo Natalio Mirkin con el envión que significó la goleada 3-0 sobre Agropecuario. El triunfo le permitió al equipo de Alejandro Orfila recuperar confianza, cortar una racha de dos partidos sin ganar y quedar a un punto de los puestos de clasificación al Reducido.
El plantel comenzará a preparar ahora una nueva prueba como visitante, frente a Atlético de Rafaela. El encuentro correspondiente a la fecha 30 se disputará el sábado en el Nuevo Monumental, en un partido que tendrá importancia por la pelea que sostiene San Martín para meterse entre los equipos que avanzarán al Reducido.
Cambio confirmado para el duelo del sábado
En las últimas horas se modificó la programación del encuentro. El partido estaba previsto originalmente para las 18.30, pero finalmente fue adelantado y se disputará este sábado desde las 16, por lo que San Martín deberá adaptarse al nuevo horario para su visita a Rafaela.
El equipo llegará a ese compromiso con 39 puntos y nuevamente muy cerca de la zona de clasificación. Después de una semana atravesada por el conflicto con Nicolás Ferreyra, la victoria sobre Agropecuario representó una respuesta futbolística y ahora Orfila buscará que ese rendimiento tenga continuidad fuera de La Ciudadela.