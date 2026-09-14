“Este es para lo que me entrené siempre”: la historia detrás del primer gol de Alan Cisnero con San Martín

A los 22 años, Alan Cisnero cumplió uno de los sueños que perseguía desde que llegó a San Martín. El domingo, en La Ciudadela, convirtió su primer gol en Primera y cerró el 3 a 0 sobre Agropecuario. La escena tuvo un significado especial porque apareció después de una seguidilla de lesiones y frente a su familia, en la cancha que conoce desde adolescente y con la camiseta del club que siente como su segunda casa.