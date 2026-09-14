“Este es para lo que me entrené siempre”: la historia detrás del primer gol de Alan Cisnero con San Martín

Resumen para apurados
- Alan Cisnero marcó el domingo su primer gol en Primera con San Martín en la victoria 3-0 ante Agropecuario en La Ciudadela, coronando siete años de esfuerzo en el club.
- El volante de 22 años superó una seguidilla de lesiones con apoyo psicológico y renovó hasta 2028, logrando afianzarse tras debutar profesionalmente a principios de 2024.
- El triunfo acerca a San Martín al Reducido y otorga a Cisnero un envión anímico clave para consolidarse como titular de cara al próximo partido ante Atlético de Rafaela.
A los 22 años, Alan Cisnero cumplió uno de los sueños que perseguía desde que llegó a San Martín. El domingo, en La Ciudadela, convirtió su primer gol en Primera y cerró el 3 a 0 sobre Agropecuario. La escena tuvo un significado especial porque apareció después de una seguidilla de lesiones y frente a su familia, en la cancha que conoce desde adolescente y con la camiseta del club que siente como su segunda casa.
“Cuando entro a la pelota, se me pasaron bastantes cosas por la cabeza. Primero que nada, mi familia y todo el sacrificio que hice durante todo este tiempo, hasta llegar a Primera. Es lo que siempre soñé: hacer un gol en La Ciudadela”, contó Cisnero.
El volante ingresó en el “11” titular como extremo en reemplazo de Álvaro Veliez y encontró su oportunidad cerca del área. Su remate se metió junto al palo y completó una goleada que, además de acercar a San Martín al Reducido, le permitió a Cisnero disfrutar de una recompensa que esperaba desde hacía años.
“Este es para lo que me entrené siempre. No sabía si llegaba o no. Venía de una seguidilla de lesiones, así que fue todo muy lindo, fue medio especial y más con mi familia ahí en la tribuna. Fue lindo e inolvidable”, aseguró.
Siete años con la camiseta del “Santo”
La relación entre Cisnero y San Martín comenzó cuando tenía apenas 15 años. Desde entonces atravesó las inferiores, llegó al plantel profesional y terminó construyendo un vínculo que va mucho más allá del fútbol.
“Fueron siete años que estoy en el club. Prácticamente es mi segunda casa, es donde vivo, el club del cual soy hincha. Convertir mi primer gol con esta camiseta es muy especial para mí. Espero lograr grandes cosas con este club”, expresó.
Su debut en Primera llegó en 2024 contra Patronato en Paraná. Desde entonces, el objetivo fue conseguir continuidad y demostrar que podía ganarse un lugar. El gol contra Agropecuario apareció después de una etapa en la que tuvo que atravesar una situación inesperada: varias lesiones consecutivas que lo obligaron a detenerse.
Cisnero admite que ese período fue difícil, sobre todo porque llegó cuando sentía que estaba atravesando uno de sus mejores momentos futbolísticos.
“El día a día después de las lesiones fue medio difícil, fue medio duro. No soy de lesionarme mucho y agarrar una seguidilla de lesiones me costó bastante, muchísimo. Estaba medio bajoneado, porque tenía ganas de jugar y justo me agarró en el momento en que estaba teniendo continuidad, que me sentía bien, que estaba en mi mejor versión”, relató.
En ese proceso encontró respaldo dentro del plantel y también en el trabajo de la coaching deportiva Solarena Assan. “Los más grandes siempre me aconsejaban porque ellos ya pasaron también por esto. Nuestra coaching deportiva, Sol, me ayudó bastante. A ser más fuerte en lo emocional y en lo psicológico. Estoy muy agradecido con todos ellos porque, gracias a todo eso, estoy viviendo lo que viví”, explicó.
La confianza que recibe Cisnero
Mientras recuperaba continuidad, el futbolista también recibió una señal importante de la dirigencia: su renovación hasta 2028.
“En cuanto a la renovación, siempre estuvimos ahí al margen con los dirigentes. Siempre se supo que iba a renovar, ya lo habíamos hablado. Faltaban pequeños detalles nada más”, contó sobre aquel vínculo que había firmado junto a Guillermo Rodríguez y Tiago Peñalba, hoy en el fútbol de Hungría.
Para él, ese respaldo también tuvo un efecto directo en su presente. “Eso también me dio mucha confianza porque se notó que la dirigencia quería que siga en el club, que me quede, así que eso también tiene mucho que ver con mi presente”, sostuvo.
Su primer gol y lo que se viene
La victoria contra Agropecuario dejó a San Martín a un punto del Reducido y permitió cambiar el clima después de una semana convulsionada. Ahora, el próximo objetivo será Atlético de Rafaela, un partido que Cisnero imagina complicado pero que el equipo afrontará con otra confianza.
“Todo rival es difícil, más en esta recta del año, que todos nos conocemos y nos estudiamos. El fútbol de hoy en día es muy táctico, así que tenemos que seguir por el camino que venimos. El triunfo en La Ciudadela nos va a dar un envión anímico”, analizó.
Y para él, además, hay una confianza renovada después de haber conseguido ese gol tan esperado. “En lo personal, este gol me dio mucha confianza. Vamos a ir a Rafaela a buscar los tres puntos, como lo hacemos en todos lados”.
Siete años después de llegar al club, Cisnero finalmente tuvo su noche soñada. La pelota entró, La Ciudadela festejó y él pudo compartir ese momento con su familia. El primer gol ya está. Ahora buscará que también sea el comienzo de una etapa de mayor continuidad.