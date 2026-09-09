LG PlaySíntesis Play

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 31 Min

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de José Názaro, además de los móviles en vivo, desde diferentes puntos de la ciudad y la provincia. 

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas
1

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas

La única certeza es la incertidumbre política
2

La única certeza es la incertidumbre política

Ricardo Kirschbaum, periodista: “Mientras nos atacan y nos insultan tenemos que hacer bien nuestro trabajo”
3

Ricardo Kirschbaum, periodista: “Mientras nos atacan y nos insultan tenemos que hacer bien nuestro trabajo”

Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves
4

Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves

Cartas de lectores: Camino del Perú
5

Cartas de lectores: Camino del Perú

Ranking notas premium
¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
1

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital se pierde
2

Según Germán Alfaro, si Rossana Chahla es candidata en la Capital "se pierde"

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
3

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: No ganó ni en su barrio
4

La respuesta a Germán Alfaro tras sus dichos sobre Chahla: "No ganó ni en su barrio"

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado
5

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado

Más Noticias
Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Mohamed y Madkur respaldaron la continuidad de Hugo Saab en la UNT: “Es un solucionador de problemas”

Mohamed y Madkur respaldaron la continuidad de Hugo Saab en la UNT: “Es un solucionador de problemas”

Mohamed recordó el momento más complicado de su vida: Aprendí a pedir ayuda cada vez que no puedo

Mohamed recordó el momento más complicado de su vida: "Aprendí a pedir ayuda cada vez que no puedo"

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: qué se sabe y qué riesgos tiene

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: qué se sabe y qué riesgos tiene

Alerta amarilla para es miércoles 9 de septiembre: hay nueve provincias afectadas por viento, lluvias, nieve y Zonda

Alerta amarilla para es miércoles 9 de septiembre: hay nueve provincias afectadas por viento, lluvias, nieve y Zonda

Comentarios