Caponio, sobre el acueducto de El Cadillal: “Esta obra se debió haber hecho hace 35 años”
Resumen para apurados
- Marcelo Caponio, titular de la SAT, ejecuta hoy obras en el acueducto El Cadillal de Tucumán para cambiar válvulas y evitar fallas tras décadas de desinversión.
- La red de 50 años ya cuenta con cuatro válvulas de aire renovadas de un total de ocho, en el marco de un plan que incluyó pozos nuevos y mejoras en la planta potabilizadora.
- Aunque las tareas pueden reducir la presión de agua temporalmente, buscan garantizar el suministro a la capital y prevenir colapsos cloacales ante la temporada de lluvias.
El acueducto de El Cadillal es una de las principales piezas del sistema de provisión de agua potable de Tucumán y también una de las infraestructuras que la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) busca recuperar después de décadas de falta de mantenimiento. Así lo explicó a LA GACETA Marcelo Caponio, titular de la empresa, al repasar las obras que se están ejecutando sobre una red que tiene alrededor de 50 años de antigüedad.
En LG Play, Caponio señaló que, desde que asumió al frente de la SAT, uno de los principales problemas que encontró fue precisamente el estado del acueducto de El Cadillal. En ese sentido, destacó que primero se recuperó la balsa La Niña y que también se puso nuevamente en funcionamiento la planta potabilizadora.
Ahora, los trabajos están concentrados sobre el acueducto y sus válvulas. Según explicó el titular de la SAT, se trata de una intervención de gran magnitud que incluye el reemplazo de las válvulas de aire y de las válvulas de llegada del acueducto.
“Ese acueducto tiene una antigüedad de 50 años y nunca se le hizo un mantenimiento adecuado”, sostuvo.
Las válvulas de aire cumplen una función clave en el funcionamiento de la estructura. Permiten controlar la presión interna de la cañería y liberar el aire que se acumula cuando el acueducto se llena de agua. Si el sistema no funciona correctamente, explicó, existe riesgo de que la presión termine provocando daños en la infraestructura.
Hasta el momento, la SAT reemplazó cuatro válvulas de aire y todavía quedan otras cuatro por cambiar. Caponio remarcó que las tareas forman parte de una obra que, según su descripción, debería haberse realizado hace unos 35 años.
La importancia del trabajo quedó expuesta en una de las intervenciones realizadas sobre el acueducto. El funcionario mostró imágenes de una pérdida de agua registrada en un sector ubicado entre El Cadillal y San Miguel de Tucumán. El acueducto recorre unos 27 kilómetros y atraviesa zonas rurales antes de llegar a la ciudad.
La recuperación del sistema
Caponio también hizo un balance de la situación general de la SAT y sostuvo que la empresa atravesó un proceso de recuperación de infraestructura. Recordó que, durante enero de 2024, llegaron a registrarse unos 130 barrios sin agua y afirmó que la situación cambió sustancialmente desde entonces. “Hay muchos problemas, pero se pueden solucionar”, aseguró.
En ese proceso, enumeró la recuperación de El Cadillal y de otros sistemas, además de la incorporación de nuevos recursos para la provisión de agua. Según detalló, durante la actual gestión se perforaron 46 nuevos pozos y se recuperaron otros 70 que estaban en manos de privados o de instituciones y que luego fueron incorporados a la infraestructura de la SAT.
El titular de la empresa atribuyó parte de esa recuperación a decisiones de gestión y sostuvo que la compañía cuenta actualmente con el personal necesario para operar el sistema.
“Faltaba decisión política”, afirmó Caponio, quien además planteó como objetivo dejar, al finalizar la gestión, “otra empresa”.
El problema de las cloacas y las lluvias
Otro de los puntos sobre los que puso el foco fue el estado de la red cloacal de San Miguel de Tucumán y su relación con los problemas de desagües pluviales. Caponio consideró que la falta de una adecuada evacuación del agua durante las tormentas termina afectando directamente a las cañerías cloacales.
“Si no hay un lugar por donde escurra el agua, se mete a las cloacas con basura, con ripio, con piedra, con palos y con bolsas”, explicó.
En ese contexto, mencionó dos obras que lleva adelante la SAT. Una de ellas se encuentra en la zona de Congreso y Einstein, donde se rompió un colector principal. La empresa está reemplazando unos 100 metros de una cañería de 1,20 metros de diámetro que, según explicó Caponio, sufrió una obstrucción, se derrumbó y terminó aplastándose.
La otra intervención se desarrolla sobre avenida Roca, donde los trabajos sobre otro colector se encuentran en su etapa final. Ante la posibilidad de un período con lluvias más intensas, el titular de la SAT sostuvo que la empresa trabaja en la limpieza de las redes y en la recuperación de los colectores troncales.
Para Caponio, el estado de los desagües pluviales de San Miguel de Tucumán constituye uno de los factores que puede complicar el funcionamiento del sistema durante las tormentas. “Venimos trabajando en las limpiezas de las redes, que es lo único que podemos hacer”, señaló.