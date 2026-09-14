Caponio, sobre el acueducto de El Cadillal: “Esta obra se debió haber hecho hace 35 años”

El acueducto de El Cadillal es una de las principales piezas del sistema de provisión de agua potable de Tucumán y también una de las infraestructuras que la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) busca recuperar después de décadas de falta de mantenimiento. Así lo explicó a LA GACETA Marcelo Caponio, titular de la empresa, al repasar las obras que se están ejecutando sobre una red que tiene alrededor de 50 años de antigüedad.