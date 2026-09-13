Rumbo a Lomas de Zamora: se ponen en venta las entradas de Atlético Tucumán para la Copa Argentina

Para la parcialidad "decana" que planee trasladarse a alentar al equipo en Lomas de Zamora, la venta de tickets se desarrollará de forma presencial y concentrada en una única jornada: tendrá lugar este lunes 14 de septiembre, de 11 a 18, en el estadio Monumental José Fierro. A la hora de abonar, el club habilitará diversas alternativas de pago: efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y transferencias vía código QR.