Rumbo a Lomas de Zamora: se ponen en venta las entradas de Atlético Tucumán para la Copa Argentina
El "Decano" confirmó el cronograma oficial y los valores fijados por la organización para el decisivo cruce de este miércoles frente a Independiente Rivadavia. El expendio para la parcialidad tucumana se concentrará de forma anticipada y exclusiva en el Monumental José Fierro.
La organización de la Copa Argentina dio a conocer los aspectos logísticos y el esquema de venta de localidades para el partido de cuartos de final entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia de Mendoza, programado para este miércoles desde las 19 en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes.
Para la parcialidad "decana" que planee trasladarse a alentar al equipo en Lomas de Zamora, la venta de tickets se desarrollará de forma presencial y concentrada en una única jornada: tendrá lugar este lunes 14 de septiembre, de 11 a 18, en el estadio Monumental José Fierro. A la hora de abonar, el club habilitará diversas alternativas de pago: efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y transferencias vía código QR.
Los precios
Popular general: $60.000
Menores (hasta 11 años): $50.000
Desde la organización remarcaron un punto clave: el día del encuentro no habrá venta de entradas en el estadio de Los Andes, por lo que todo simpatizante que viaje deberá contar con su ticket adquirido previamente en la provincia.
VENTA DE ENTRADAS | COPA ARGENTINA— Atlético Tucumán (@ATOficial) September 13, 2026
La organización de la Copa Argentina informa el cronograma y los valores de entradas para el partido de Cuartos de Final frente a Independiente Rivadavia, que se disputará este miércoles 16 de septiembre a las 19:00 en el Estadio… pic.twitter.com/F2OHH8uQt2