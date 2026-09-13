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Rumbo a Lomas de Zamora: se ponen en venta las entradas de Atlético Tucumán para la Copa Argentina

El "Decano" confirmó el cronograma oficial y los valores fijados por la organización para el decisivo cruce de este miércoles frente a Independiente Rivadavia. El expendio para la parcialidad tucumana se concentrará de forma anticipada y exclusiva en el Monumental José Fierro.

A LA ESPERA. El estadio de Los Andes será la sede del duelo de cuartos de final.
A LA ESPERA. El estadio de Los Andes será la sede del duelo de cuartos de final.
Hace 2 Hs

La organización de la Copa Argentina dio a conocer los aspectos logísticos y el esquema de venta de localidades para el partido de cuartos de final entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia de Mendoza, programado para este miércoles desde las 19 en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes.

Para la parcialidad "decana" que planee trasladarse a alentar al equipo en Lomas de Zamora, la venta de tickets se desarrollará de forma presencial y concentrada en una única jornada: tendrá lugar este lunes 14 de septiembre, de 11 a 18, en el estadio Monumental José Fierro. A la hora de abonar, el club habilitará diversas alternativas de pago: efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y transferencias vía código QR.

Los precios

Popular general: $60.000

Menores (hasta 11 años): $50.000

Desde la organización remarcaron un punto clave: el día del encuentro no habrá venta de entradas en el estadio de Los Andes, por lo que todo simpatizante que viaje deberá contar con su ticket adquirido previamente en la provincia.

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