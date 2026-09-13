Tras el caso Ferreyra, Orfila se presentó junto a dos referentes y respondió a los cuestionamientos

Resumen para apurados
- Tras golear a Agropecuario en Tucumán, el DT de San Martín, Alejandro Orfila, respondió críticas y defendió su gestión junto a dos referentes tras apartar a Nicolás Ferreyra.
- El conflicto surgió por los reclamos de Ferreyra sobre las rotaciones, derivando en su exclusión. Ante Agropecuario, el plantel exhibió respaldo explícito al técnico.
- La victoria deja al equipo a un punto del Reducido y fortalece la autoridad de Orfila para encarar la recta decisiva de la Primera Nacional con un plantel alineado.
La goleada por 3 a 0 contra Agropecuario dejó a San Martín a un punto del Reducido, pero también abrió otro capítulo en una semana marcada por el conflicto entre Alejandro Orfila y Nicolás Ferreyra. Después de las declaraciones del defensor, de su posterior apartamiento del plantel profesional y de todo lo que se generó alrededor del equipo, el entrenador habló públicamente y respondió varios de los cuestionamientos que habían quedado instalados.
Y no lo hizo solo. Por primera vez en mucho tiempo, Orfila se presentó en conferencia de prensa acompañado por Gabriel Carabajal y Ezequiel Parnisari. La imagen tuvo un peso propio después de los últimos acontecimientos, aunque todavía más significativo fue lo que ocurrió minutos antes, dentro de la cancha: tras marcar el 1 a 0, Carabajal corrió directamente hacia el banco y abrazó al entrenador. El festejo se convirtió en una muestra concreta de respaldo en medio de una semana turbulenta.
Orfila comenzó hablando de fútbol. Para el entrenador, el 3 a 0 no representó una transformación repentina, sino la concreción de algo que, según su mirada, San Martín venía mostrando en varios partidos. “No hay ninguna fórmula. La fórmula es la que veníamos demostrando en los partidos anteriores”, explicó, y mencionó actuaciones contra San Martín de San Juan y Deportivo Madryn, entre otras.
Su argumento fue que el equipo había generado situaciones durante ese período, pero no había conseguido convertirlas. “Lo que sí dijimos fue... Volvamos a tener el funcionamiento futbolístico, que de esa manera generamos muchas situaciones de peligro y que iba a suceder”, sostuvo. La diferencia, esta vez, estuvo en que las oportunidades terminaron en gol.
Las respuestas
Pero la conferencia rápidamente ingresó en uno de los terrenos más sensibles de la semana: las decisiones del entrenador. Ferreyra había cuestionado públicamente la cantidad de modificaciones y la falta de continuidad de una base. Orfila respondió de manera contundente y rechazó esa lectura.
“¿A dónde está la rotación?”, preguntó el técnico a los periodistas presentes. Después repasó los casos de Carabajal, Agustín Graneros y Santiago Briñone, y aseguró que los tres disputaron el 95% de los minutos disponibles. También explicó las modificaciones en defensa y remarcó que, salvo algunas decisiones puntuales, la mayoría de los cambios estuvieron vinculados con lesiones o expulsiones.
La respuesta no quedó limitada a los nombres. Orfila defendió la planificación de su ciclo y sostuvo que las circunstancias fueron las que obligaron a modificar determinadas piezas. Incluso se detuvo en el caso de Alan Cisnero, autor del tercer gol, para explicar que el futbolista había atravesado distintas lesiones y que recién ahora podía estar nuevamente a disposición.
En otro momento de la conferencia apareció directamente el periodismo. Consultado por las críticas y por quienes habían señalado supuestas incongruencias en sus decisiones, Orfila aseguró que no consume ese contenido.
“Yo no vivo el periodismo, yo vivo mi vida tranquilo, no manejo redes sociales, no miro medios... Vivo en mi mundo”, afirmó. “El periodismo hace su trabajo, a veces bien y otras no. Después los hechos hablan por sí solos, todos nos conocemos y todos sabemos cómo manejamos”, aseguró.
El entrenador también planteó que no debe salir públicamente a discutir cada versión. “No ando saliendo por la calle diciendo esto es verdad, esto es mentira”.
En ese punto, Orfila fue todavía más directo con uno de los periodistas que insistía sobre la ausencia de Cisnero y su no convocatoria, a pesar de una lesión. “Vos tenés un periodismo tendencioso sin argumento”, lanzó durante uno de los cruces más fuertes de la conferencia. “No vamos a aburirr a los presentes”, agregó el DT.
Mientras tanto, Carabajal eligió respaldarlo públicamente. Habló de la relación que mantiene con Orfila, de las conversaciones personales que tuvieron y aseguró que admira su trabajo. “Estamos con él, y así como sabemos que él está con nosotros, terminamos todos juntos”, afirmó.
Parnisari también fue consultado por el triunfo y por la ausencia de “Fosa”, su compañero habitual en la zaga central. Sin embargo, decidió responder solamente sobre la victoria. “Estoy muy contento por la victoria que conseguimos hoy. Se vio un punto muy alto en todas las líneas”, expresó.
La conferencia terminó dejando una fotografía diferente a la del inicio de la semana. Ferreyra quedó apartado del plantel después de sus cuestionamientos; Orfila salió a defender públicamente sus decisiones y su forma de trabajar; y dos referentes del equipo se sentaron a su lado después de una goleada que, dentro de la cancha, funcionó como el primer respaldo colectivo.