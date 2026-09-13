DeportesSan Martín de Tucumán

Tras el caso Ferreyra, Orfila se presentó junto a dos referentes y respondió a los cuestionamientos

El técnico de San Martín defendió sus decisiones, habló sobre las rotaciones y apuntó contra las críticas recibidas durante la semana.

IMAGEN INUSUAL. Por primera vez durante el ciclo de Orfila en el “Santo”, el entrenador estuvo acompañado en la conferencia de prensa por dos jugadores. Parnisari y Carabajal respaldaron al entrenador luego de una semana muy movida.
IMAGEN INUSUAL. Por primera vez durante el ciclo de Orfila en el “Santo”, el entrenador estuvo acompañado en la conferencia de prensa por dos jugadores. Parnisari y Carabajal respaldaron al entrenador luego de una semana muy movida.
13 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • Tras golear a Agropecuario en Tucumán, el DT de San Martín, Alejandro Orfila, respondió críticas y defendió su gestión junto a dos referentes tras apartar a Nicolás Ferreyra.
  • El conflicto surgió por los reclamos de Ferreyra sobre las rotaciones, derivando en su exclusión. Ante Agropecuario, el plantel exhibió respaldo explícito al técnico.
  • La victoria deja al equipo a un punto del Reducido y fortalece la autoridad de Orfila para encarar la recta decisiva de la Primera Nacional con un plantel alineado.
Resumen generado con IA

La goleada por 3 a 0 contra Agropecuario dejó a San Martín a un punto del Reducido, pero también abrió otro capítulo en una semana marcada por el conflicto entre Alejandro Orfila y Nicolás Ferreyra. Después de las declaraciones del defensor, de su posterior apartamiento del plantel profesional y de todo lo que se generó alrededor del equipo, el entrenador habló públicamente y respondió varios de los cuestionamientos que habían quedado instalados.

Y no lo hizo solo. Por primera vez en mucho tiempo, Orfila se presentó en conferencia de prensa acompañado por Gabriel Carabajal y Ezequiel Parnisari. La imagen tuvo un peso propio después de los últimos acontecimientos, aunque todavía más significativo fue lo que ocurrió minutos antes, dentro de la cancha: tras marcar el 1 a 0, Carabajal corrió directamente hacia el banco y abrazó al entrenador. El festejo se convirtió en una muestra concreta de respaldo en medio de una semana turbulenta.

Orfila comenzó hablando de fútbol. Para el entrenador, el 3 a 0 no representó una transformación repentina, sino la concreción de algo que, según su mirada, San Martín venía mostrando en varios partidos. “No hay ninguna fórmula. La fórmula es la que veníamos demostrando en los partidos anteriores”, explicó, y mencionó actuaciones contra San Martín de San Juan y Deportivo Madryn, entre otras.

UNA IMAGEN QUE DICE MUCHO. Luego del 1-0, Carabajal fue a abrazar a Orfila. UNA IMAGEN QUE DICE MUCHO. Luego del 1-0, Carabajal fue a abrazar a Orfila.

Su argumento fue que el equipo había generado situaciones durante ese período, pero no había conseguido convertirlas. “Lo que sí dijimos fue... Volvamos a tener el funcionamiento futbolístico, que de esa manera generamos muchas situaciones de peligro y que iba a suceder”, sostuvo. La diferencia, esta vez, estuvo en que las oportunidades terminaron en gol.

Las respuestas

Pero la conferencia rápidamente ingresó en uno de los terrenos más sensibles de la semana: las decisiones del entrenador. Ferreyra había cuestionado públicamente la cantidad de modificaciones y la falta de continuidad de una base. Orfila respondió de manera contundente y rechazó esa lectura.

“¿A dónde está la rotación?”, preguntó el técnico a los periodistas presentes. Después repasó los casos de Carabajal, Agustín Graneros y Santiago Briñone, y aseguró que los tres disputaron el 95% de los minutos disponibles. También explicó las modificaciones en defensa y remarcó que, salvo algunas decisiones puntuales, la mayoría de los cambios estuvieron vinculados con lesiones o expulsiones.

La respuesta no quedó limitada a los nombres. Orfila defendió la planificación de su ciclo y sostuvo que las circunstancias fueron las que obligaron a modificar determinadas piezas. Incluso se detuvo en el caso de Alan Cisnero, autor del tercer gol, para explicar que el futbolista había atravesado distintas lesiones y que recién ahora podía estar nuevamente a disposición.

En otro momento de la conferencia apareció directamente el periodismo. Consultado por las críticas y por quienes habían señalado supuestas incongruencias en sus decisiones, Orfila aseguró que no consume ese contenido.

“Yo no vivo el periodismo, yo vivo mi vida tranquilo, no manejo redes sociales, no miro medios... Vivo en mi mundo”, afirmó. “El periodismo hace su trabajo, a veces bien y otras no. Después los hechos hablan por sí solos, todos nos conocemos y todos sabemos cómo manejamos”, aseguró.

El entrenador también planteó que no debe salir públicamente a discutir cada versión. “No ando saliendo por la calle diciendo esto es verdad, esto es mentira”.

En ese punto, Orfila fue todavía más directo con uno de los periodistas que insistía sobre la ausencia de Cisnero y su no convocatoria, a pesar de una lesión. “Vos tenés un periodismo tendencioso sin argumento”, lanzó durante uno de los cruces más fuertes de la conferencia. “No vamos a aburirr a los presentes”, agregó el DT.

Mientras tanto, Carabajal eligió respaldarlo públicamente. Habló de la relación que mantiene con Orfila, de las conversaciones personales que tuvieron y aseguró que admira su trabajo. “Estamos con él, y así como sabemos que él está con nosotros, terminamos todos juntos”, afirmó.

Parnisari también fue consultado por el triunfo y por la ausencia de “Fosa”, su compañero habitual en la zaga central. Sin embargo, decidió responder solamente sobre la victoria. “Estoy muy contento por la victoria que conseguimos hoy. Se vio un punto muy alto en todas las líneas”, expresó.

La conferencia terminó dejando una fotografía diferente a la del inicio de la semana. Ferreyra quedó apartado del plantel después de sus cuestionamientos; Orfila salió a defender públicamente sus decisiones y su forma de trabajar; y dos referentes del equipo se sentaron a su lado después de una goleada que, dentro de la cancha, funcionó como el primer respaldo colectivo.

Temas Primera NacionalSan MartínAlejandro OrfilaNicolás FerreyraEzequiel ParnisariCD de San MartínGabriel Carabajal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué el olfato es la puerta de entrada para una buena amistad
1

Por qué el olfato es la puerta de entrada para una buena amistad

¿Hemorroides? Los tips para que la crisis sea lo más llevadera posible en casa
2

¿Hemorroides? Los tips para que la crisis sea lo más llevadera posible en casa

La enseñanza basada en la neurodivergencia beneficia a todo el aula
3

La enseñanza basada en la neurodivergencia beneficia a todo el aula

Bandejas de carne en el súper: qué significan los colores rojo, amarillo y negro
4

Bandejas de carne en el súper: qué significan los colores rojo, amarillo y negro

Soledad: por qué estar solo puede convertirse en una ventaja en la era digital
5

Soledad: por qué estar solo puede convertirse en una ventaja en la era digital

Ranking notas premium
Jaldo en un distrito radical, semana clave para la UCR y ¿un debate Catalán vs Manzur?
1

Jaldo en un distrito radical, semana clave para la UCR y ¿un debate Catalán vs Manzur?

¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?
2

¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?

Sexualmente hablando: corazón roto, más que una metáfora para hablar de dolor emocional
3

Sexualmente hablando: corazón roto, más que una metáfora para hablar de dolor emocional

El cine nacional volvió con premios del Festival de Venecia
4

El cine nacional volvió con premios del Festival de Venecia

La evolución de los espejos de los telescopios
5

La evolución de los espejos de los telescopios

Más Noticias
Las tradicionales fiestas de fin de año empiezan a ser sustituidas

Las tradicionales fiestas de fin de año empiezan a ser sustituidas

Astrología: el error de culpar al signo para justificar las propias actitudes

Astrología: el error de culpar al signo para justificar las propias actitudes

Qué buscan los consumidores en una galletita y no es lo que muchos imaginan

Qué buscan los consumidores en una galletita y no es lo que muchos imaginan

Cómo afilar las tijeras en casa con un truco simple y sin herramientas especiales

Cómo afilar las tijeras en casa con un truco simple y sin herramientas especiales

Más barato y completo que un suplemento: un puñado de nueces potencia el organismo de forma natural

Más barato y completo que un suplemento: un puñado de nueces potencia el organismo de forma natural

Soledad: por qué estar solo puede convertirse en una ventaja en la era digital

Soledad: por qué estar solo puede convertirse en una ventaja en la era digital

Bandejas de carne en el súper: qué significan los colores rojo, amarillo y negro

Bandejas de carne en el súper: qué significan los colores rojo, amarillo y negro

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir

Comentarios