Tras el caso Ferreyra, Orfila se presentó junto a dos referentes y respondió a los cuestionamientos

La goleada por 3 a 0 contra Agropecuario dejó a San Martín a un punto del Reducido, pero también abrió otro capítulo en una semana marcada por el conflicto entre Alejandro Orfila y Nicolás Ferreyra. Después de las declaraciones del defensor, de su posterior apartamiento del plantel profesional y de todo lo que se generó alrededor del equipo, el entrenador habló públicamente y respondió varios de los cuestionamientos que habían quedado instalados.