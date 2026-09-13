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Uno por uno: mirá los puntajes de San Martín en la goleada ante Agropecuario

Bruno Cabrera y Agustín Graneros fueron los puntos más altos en el equipo de Alejandro Orfila.

DE LO MEJOR. Bruno Cabrera fue decisivo con la pelota en los pies y marcó el segundo gol.
DE LO MEJOR. Bruno Cabrera fue decisivo con la pelota en los pies y marcó el segundo gol. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
13 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán goleó a Agropecuario en La Ciudadela por la Primera Nacional, impulsado por su efectividad ofensiva con tantos de Carabajal, Cabrera y Cisnero.
  • Tras un primer tiempo dubitativo, el equipo de Alejandro Orfila creció en el complemento gracias al equilibrio de Agustín Graneros y el desequilibrio de Bruno Cabrera.
  • La victoria por goleada consolida el funcionamiento colectivo del Santo y fortalece sus aspiraciones de protagonismo en la lucha por el ascenso en el torneo.
Resumen generado con IA

San Martín construyó en La Ciudadela un triunfo sólido y fue de menor a mayor para doblegar a Agropecuario. Pese a un primer tiempo con ciertas dudas e imprecisiones, el "Santo" encontró las respuestas en la jerarquía individual en los momentos justos: Gabriel Carabajal abrió el camino con su gol, Bruno Cabrera fue el desequilibrio constante en los metros finales y Alan Cisnero decoró la tarde con un golazo en el complemento. A continuación, el análisis individual, puesto por puesto, de la victoria "santa".

Darío Sand (6)

Tuvo una tarde sumamente tranquila en Ciudadela. Casi no fue exigido por los delanteros rivales, pero transmitió seguridad, descolgando balones aéreos y ordenando.

Jorge Juárez (5)

Mostró entrega constante y empuje para proyectarse, aunque le costó finalizar bien los avances. En la faceta defensiva sufrió con la marca y dejó ciertos espacios.

Alejandro Galván (6)

Firme y sobrio en la zaga central. Prácticamente no pasó sobresaltos frente a los tibios intentos de la visita y resolvió con simpleza y criterio cada pelota dividida.

Ezequiel Parnisari (6)

Al igual que su compañero de zaga, cumplió una labor prolija y sin fisuras. Atento en los cruces, impuso presencia física y neutralizó todo intento aéreo.

Nahuel Gallardo (6)

Se proyectó con convicción y decisión por el lateral. Siempre fue una opción de descarga y envió centros peligrosos al área, favorecido además porque el rival casi no lo inquietó en retroceso.

Agustín Graneros (7)

Eje fundamental en la mitad de la cancha para contener y distribuir. Se animó a pisar el área rival con criterio y coronó su gran labor con la asistencia precisa para el desequilibrio de Cabrera.

Santiago Briñone (6)

Aportó despliegue, ganas y sacrificio en la recuperación. Cumplió con un trabajo silencioso pero necesario para balancear la línea media: cortó los circuitos rivales y entregó la pelota limpia a sus compañeros.

Bruno Cabrera (7)

El punto más alto de San Martín. Picante, vertical y muy incisivo cada vez que encaró en el mano a mano; fue una pesadilla para los defensores rivales.

Gabriel Carabajal (6)

Arrancó impreciso, lento y con malas resoluciones durante un primer tiempo flojo. Sin embargo, apareció en el momento indicado: abrió el marcador con su gol y destrabó un partido complejo para el equipo.

Alan Cisnero (6)

Fue de menor a mayor. Le costó acomodarse en la primera etapa, pero se destapó en el complemento: resultó determinante en el pico de rendimiento del equipo y selló su actuación con un verdadero golazo.

Matías García (-)

Se paró como enganche y no tuvo mayor participación. Ingresó con el trámite ya resuelto.

Álvaro Veliez (-)

Entró con intensidad y sacó dos remates peligrosos desde afuera del área. Probó seguido al arco rival.

Diego Diellos (-)

Bajó mucho para asociarse con los volantes pero no le quedó ninguna chance de cara al arco.

Víctor Salazar (-)

Jugó muy poco tiempo para ser evaluado. Tuvo solo una corrida por su sector.

Nicolás Castro (-)

Prácticamente no tocó la pelota. Ingresó junto a Salazar, con la historia ya definida.

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