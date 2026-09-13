Uno por uno: mirá los puntajes de San Martín en la goleada ante Agropecuario

San Martín construyó en La Ciudadela un triunfo sólido y fue de menor a mayor para doblegar a Agropecuario. Pese a un primer tiempo con ciertas dudas e imprecisiones, el "Santo" encontró las respuestas en la jerarquía individual en los momentos justos: Gabriel Carabajal abrió el camino con su gol, Bruno Cabrera fue el desequilibrio constante en los metros finales y Alan Cisnero decoró la tarde con un golazo en el complemento. A continuación, el análisis individual, puesto por puesto, de la victoria "santa".