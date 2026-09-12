Puntos de oro para el Reducido y alarma en la zona baja: lo que dejó el sábado en la Primera Nacional

En Munro, Colegiales venció 1 a 0 a Nueva Chicago con el mejor gol de la fecha. Cuando apenas transcurría el primer minuto de juego, Rodrigo Monserrat anotó con un remate casi desde la mitad de la cancha que se coló por encima del arquero rival. Con esa ventaja desde el arranque, el “Tricolor” sostuvo la diferencia hasta el cierre, quedó a tiro del Reducido y complicó al “Torito” de Mataderos, que quedó a cinco unidades de la zona de descenso.