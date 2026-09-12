Puntos de oro para el Reducido y alarma en la zona baja: lo que dejó el sábado en la Primera Nacional
Atlanta se arrimó a la cima en Villa Crespo y Colegiales metió el gol de la fecha desde mitad de cancha ante Chicago. El triunfo vital de San Telmo en Floresta para salir del fondo, la recuperación de Quilmes y el resumen de una jornada clave a siete fechas del cierre.
Resumen para apurados
- La fecha del sábado en la Primera Nacional dejó victorias clave de Atlanta, Colegiales, San Telmo y Quilmes, que alteraron la pelea por el Reducido y el descenso.
- Con un gol desde mitad de cancha de Monserrat y el triunfo de San Telmo en Floresta, la jornada quebró rachas negativas e intensificó la disputa en ambas tablas.
- A solo siete fechas del cierre de la fase regular, cada punto define la clasificación al Reducido por el ascenso y la permanencia en la categoría.
La jornada sabatina en la Primera Nacional dejó resultados con impacto tanto en la pelea por ingresar al Reducido como en la lucha por la permanencia.
En Villa Crespo, Atlanta venció 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero. El “Bohemio” abrió el marcador a los 36 minutos de la etapa inicial por intermedio de Alejandro Quintana, mientras que Alejo Dramisino, a los ocho minutos del complemento, estableció el 2 a 0 definitivo. La victoria lo dejó a cuatro puntos del líder y hundió todavía más al conjunto santiagueño, colista de la Zona B.
En Munro, Colegiales venció 1 a 0 a Nueva Chicago con el mejor gol de la fecha. Cuando apenas transcurría el primer minuto de juego, Rodrigo Monserrat anotó con un remate casi desde la mitad de la cancha que se coló por encima del arquero rival. Con esa ventaja desde el arranque, el “Tricolor” sostuvo la diferencia hasta el cierre, quedó a tiro del Reducido y complicó al “Torito” de Mataderos, que quedó a cinco unidades de la zona de descenso.
En Floresta, San Telmo se impuso 1 a 0 ante All Boys. En un partido parejo, el defensor Juan Ignacio Motroni anotó a los 17 minutos del segundo tiempo el único tanto de la tarde, una conquista que le permitió al “Candombero” llevarse un triunfo clave para salir momentáneamente de la zona roja e igualar la línea de su adversario.
En José Ingenieros, Almagro y Deportivo Maipú de Mendoza igualaron 2 a 2. Mirko Bonfigli puso en ventaja al “Cruzado” a los 16 minutos, pero la reacción del dueño de casa llegó rápido a través de Facundo De La Vega, autor de un doblete a los 18 y 31 minutos que dio vuelta el resultado. Antes del descanso, a los 39, Bonfigli reapareció en la red para estampar la paridad definitiva.
En el interior bonaerense, Ciudad de Bolívar y Central Norte de Salta empataron 0 a 0 en un duelo trabado, con pocas llegadas claras y mucha fricción.
Por último, en el estadio Centenario, Quilmes venció 1 a 0 a San Martín de San Juan y cortó una racha negativa. El único gol de la tarde en el Sur lo marcó Agustín Bindella con un tiro libre a los cinco minutos del segundo tiempo. La caída frenó el envión del “Santo” sanjuanino, aunque todavía se mantiene en puestos de clasificación a los playoffs, cuando restan siete fechas para finalizar la fase regular.