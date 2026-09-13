San Martín encontró la precisión que le faltaba, venció 3 a 0 a Agropecuario y recuperó oxígeno en la pelea por el Reducido

El partido tuvo dos caras muy marcadas. En el primer tiempo, San Martín tuvo situaciones y logró acercarse al arco visitante, pero se encontró con un arquero de Agropecuario que respondió cada vez que tuvo que intervenir y sostuvo el cero. A la vez, el apuro por encontrar el gol llevó al equipo a cometer errores en los pases y en la distribución. Algunas jugadas que comenzaban con buenas intenciones terminaban diluyéndose por falta de precisión.