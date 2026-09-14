Política

El Gobierno nacional busca avanzar con la ley de reforma electoral pese a no tener los votos

El proyecto contempla la eliminación de las PASO.

El Gobierno nacional busca avanzar con la ley de reforma electoral pese a no tener los votos
Hace 2 Hs

El Gobierno de Javier Milei buscará esta semana avanzar en el Senado con la reforma electoral, pese a reconocer que todavía no cuenta con los votos suficientes para aprobarla. 

El proyecto contempla la eliminación de las PASO y es considerado estratégico de cara a las elecciones de 2027 y una eventual reelección presidencial. 

Ante la falta de respaldo, el oficialismo apuesta al diálogo con gobernadores y aliados, especialmente con el PRO y mandatarios del Norte, que plantean reparos. 

El Gobierno acelera la negociación con los gobernadores para la eliminación de las PASO

El Gobierno acelera la negociación con los gobernadores para la eliminación de las PASO

Karina Milei advirtió que quienes no acompañen la iniciativa podrían quedar fuera de futuros acuerdos. Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem encabezan las negociaciones con los gobernadores para destrabar el proyecto en el Senado.

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