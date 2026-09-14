El Gobierno nacional busca avanzar con la ley de reforma electoral pese a no tener los votos

El Gobierno de Javier Milei buscará esta semana avanzar en el Senado con la reforma electoral, pese a reconocer que todavía no cuenta con los votos suficientes para aprobarla.
El proyecto contempla la eliminación de las PASO y es considerado estratégico de cara a las elecciones de 2027 y una eventual reelección presidencial.
Ante la falta de respaldo, el oficialismo apuesta al diálogo con gobernadores y aliados, especialmente con el PRO y mandatarios del Norte, que plantean reparos.
Karina Milei advirtió que quienes no acompañen la iniciativa podrían quedar fuera de futuros acuerdos. Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem encabezan las negociaciones con los gobernadores para destrabar el proyecto en el Senado.
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