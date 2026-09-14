La CGT advirtió que podría convocar a una medida de fuerza

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, advirtió que la central obrera podría impulsar una medida de fuerza si el Gobierno no habilita un canal de diálogo ante la pérdida de empleos, el endeudamiento familiar y el deterioro de las jubilaciones.
Realizó la advertencia tras participar en el Vaticano del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, donde la delegación sindical entregó al papa León XIV un documento sobre la situación argentina.
Jerónimo destacó el llamado papal a la negociación y sostuvo que, si el Gobierno no escucha, aumentará la conflictividad.
También cuestionó la postura oficial sobre las deudas de los hogares y planteó una estrategia sindical que combine resistencia a las políticas laborales con la búsqueda de acuerdos.
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