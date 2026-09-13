Tucumán Central se despidió del Federal A con una goleada en contra

Más allá del desenlace deportivo, el DT valoró lo que representó el paso histórico de la institución por la tercera división del fútbol argentino: “La verdad es que, a pesar de no lograr el objetivo, creo que para el club y para todos fue una experiencia muy buena haber jugado el Federal A. Sabemos que es una categoría de máxima exigencia en todo sentido y eso nos terminó pesando”, analizó.