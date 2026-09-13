Tucumán Central se despidió del Federal A con una goleada en contra
El conjunto de Villa Alem cayó 4 a 0 ante Sportivo Las Parejas en su última presentación en el certamen nacional. Pese al dolor por el descenso, el balance interno rescata el valor de una experiencia inédita para la historia del club.
Resumen para apurados
- Tucumán Central cayó 4 a 0 ante Sportivo Las Parejas en la última fecha y sentenció su descenso del Torneo Federal A tras una exigente temporada deportiva.
- Con un plantel integrado por juveniles, el equipo tucumano no logró sostenerse ante las demandas físicas, deportivas y logísticas que impone la tercera división.
- Pese a perder la plaza, el club valora el histórico roce nacional y proyecta una reestructuración institucional para volver a pelear por el ascenso en el futuro.
Tucumán Central cerró su participación en el Torneo Federal A con una dura caída. En su última presentación de la temporada, el conjunto de Villa Alem perdió 4 a 0 frente a Sportivo Las Parejas y le puso punto final a un certamen exigente que desembocó en la pérdida de la categoría.
Valentín Martínez —en dos ocasiones—, Julián Gauna y Julián Taberna convirtieron los tantos para el elenco santafesino, que impuso condiciones y liquidó el pleito con autoridad ante un “Rojo” diezmado.
Para este último compromiso, el entrenador Walter Arrieta apostó por una alineación con varios juveniles: Tomás García; Kevin Romero, Nahuel Duarte, Rodrigo Palomino y Maximiliano Martínez; Lucas Suárez, Guillermo Abregú, Lautaro Ibarra y Aron Chazarreta; Tomás Delgado y Sebastián Argañaraz.
Más allá del desenlace deportivo, el DT valoró lo que representó el paso histórico de la institución por la tercera división del fútbol argentino: “La verdad es que, a pesar de no lograr el objetivo, creo que para el club y para todos fue una experiencia muy buena haber jugado el Federal A. Sabemos que es una categoría de máxima exigencia en todo sentido y eso nos terminó pesando”, analizó.
La campaña deja un balance agridulce: el dolor por los resultados esquivos y el costo de una adaptación compleja a los viajes y la logística profesional, frente al orgullo de haber colocado al club en el mapa nacional. Ahora, Tucumán Central deberá asimilar el aprendizaje, reorganizar su estructura y comenzar a planificar el futuro inmediato con la premisa de volver a dar pelea.
Dos descensos más
Tras caer 1 a 0 sobre la hora ante Gimnasia (Concepción del Uruguay), Sarmiento de Resistencia se convirtió en el segundo descendido de la Zona A. La pérdida de la plaza en el Torneo Federal A representó el epílogo inevitable de una temporada caótica en la cancha y de un marcado colapso institucional fuera de ella.
En la Zona B, el primero en quedarse sin chances de lograr la permanencia fue Santamarina de Tandil, que cayó frente a Costa Brava (General Pico) 3 a 1. El descenso restante se definirá en la fecha final entre Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi (Buenos Aires) y Sol de Mayo de Viedma.
En la Zona Campeonato, San Martín de Formosa es el único clasificado a los cuartos de final, a falta de una sola jornada para el cierre.