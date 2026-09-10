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Tucumán Central se despide del Federal A ante Sportivo Atlético Club

El conjunto de Villa Alem, que perdió la categoría en la fecha anterior, disputará este domingo desde las 15 su último partido en el certamen. Tendrá varias bajas para cerrar una temporada histórica.

Walter Arrieta, entrenador del Rojo.
Walter Arrieta, entrenador del "Rojo".
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Central recibe este domingo a Sportivo Atlético Club en Villa Alem para despedirse del Torneo Federal A, tras haber consumado su descenso la fecha pasada.
  • El club logró un histórico ascenso en febrero, pero descendió tras caer 1-0 ante Sarmiento. Para este duelo final sufrirá bajas sensibles por sanciones tras incidentes.
  • El equipo buscará un triunfo ante su público para cerrar una etapa histórica y comenzar a trabajar con el objetivo de recuperar la categoría en el fútbol de ascenso.
Resumen generado con IA

Llegó el momento de bajar el telón para Tucumán Central. Este domingo, desde las 15, el conjunto de Villa Alem recibirá a Sportivo Atlético Club de Cañada de Gómez en su último partido del Torneo Federal A, luego de que el descenso quedara consumado en la fecha anterior.

El encuentro será dirigido por Maximiliano Silcan Jerez, de Catamarca, acompañado por Exequiel Augusto Ruarte y Fernando Alberto Pereyra como asistentes, mientras que Juan Esteban Valle Viejo será el cuarto árbitro.

Tucumán Central perdió la categoría después de caer 1-0 frente a Sarmiento de Resistencia. Pablo Martínez convirtió a los 91 minutos el gol que sentenció el destino del equipo tucumano, en un encuentro que terminó con incidentes y no pudo completar el tiempo adicionado.

Para la despedida, el cuerpo técnico tendrá varias bajas. Rodrigo Abregú, Matías Smith y Valentín Montenegro recibieron tres fechas de suspensión y no estarán disponibles.

Montenegro, además, ya comenzó una nueva etapa. El máximo goleador del equipo durante la temporada se incorporó a Talleres de Perico para disputar el Regional Federal Amateur.

El cierre tendrá un significado especial para una institución que apenas unos meses atrás celebraba un ascenso histórico. Tucumán Central consiguió en febrero, mediante una definición por penales en Catamarca, el derecho a competir por primera vez en el Federal A.

La adaptación resultó compleja y las dificultades deportivas y económicas condicionaron una campaña en la que peleó por la permanencia hasta el final.

Ahora, sin posibilidades de modificar su destino, el objetivo será despedirse con una victoria ante su gente. Será el cierre de una experiencia breve pero histórica para Villa Alem y el comienzo de una nueva etapa pensando en volver a recuperar la categoría.

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