Zverev le ganó la final a Shelton en el US Open y sumó su segundo Grand Slam

Reacción y suspenso

El tercer set estuvo marcado por el dominio de los servicios. Shelton siguió sin encontrarle la vuelta al revés de su rival, pero Zverev tampoco lograba descifrar el saque del estadounidense. La primera chance de quiebre para el norteamericano llegó con el parcial 3-2 a favor del local, y Zverev la neutralizó con un ace y un revés cruzado. Después, con 4-3 arriba para el anfitrión, Shelton volvió a exigir (30-30) y Zverev tuvo que resolver con un passing shot de revés paralelo. Sin embargo, la insistencia del local tuvo premio en el 6-5: Shelton se sostuvo con sus devoluciones, incomodó a un Zverev que dudó por primera vez en el partido y cerró el set por 7-5. El festejo posterior, llevándose el dedo al oído frente a las tribunas, ilusionó al público con una remontada.