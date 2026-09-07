Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Blockx por los octavos del US Open: todo lo que hay que saber

Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo enfrentará este lunes al belga Alexander Blockx en los octavos de final del US Open en Nueva York, en busca de su pase histórico a cuartos.
- El argentino llega tras remontar dos sets ante Taylor Fritz, mientras que el joven belga eliminó a Flavio Cobolli y ya venció a Cerúndolo en el Masters 1000 de Madrid.
- Un triunfo permitirá a Cerúndolo clasificar por primera vez a los cuartos de final en Flushing Meadows, sumándose a históricos tenistas argentinos como Vilas y Del Potro.
Francisco Cerúndolo afrontará este lunes un nuevo desafío en el US Open cuando se mida con el belga Alexander Blockx por los octavos de final. El partido se disputará en el segundo turno de la Arthur Ashe, a partir de las 14 y podrá verse por ESPN y Disney+. El argentino llega después de conseguir una de las victorias más importantes de su carrera ante el estadounidense Taylor Fritz, número seis del mundo.
Cerúndolo tuvo que remontar dos sets ante Fritz para avanzar por primera vez a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos. El argentino, que jugó por primera vez en la Arthur Ashe, mostró una gran fortaleza mental para revertir el encuentro y terminó imponiéndose ante el finalista de Flushing Meadows en 2024. “La lucha siempre tenía que estar, es algo que me caracteriza. Fue un partido durísimo donde él creo que arrancó muy bien. La verdad que yo no estaba cómodo, pero él estaba jugando la verdad que muy bien pegándole muy fuerte. El haber ganado me da energía e ilusión para lo que viene”, expresó.
El camino del argentino en Nueva York había comenzado con una victoria sobre el austríaco Filip Misolic, 537° del ranking, mientras que en segunda ronda superó al alemán Jan-Lennard Struff, 44° del mundo. Ahora tendrá enfrente a Blockx, un jugador de 21 años que fue número uno del ranking junior y atraviesa una temporada de crecimiento. Ingresó al Top 100 en marzo, alcanzó el puesto 32 en julio y actualmente ocupa la posición 34 después de disputar su primera final ATP en Estoril.
Cómo llega Alexander Blockx, el rival de Cerúndolo
Blockx consiguió un importante salto de calidad esta temporada en el Masters 1000 de Madrid, donde llegó por primera vez a los cuartos de final y a las semifinales de un torneo de esa categoría. En ese recorrido venció al canadiense Felix Auger-Aliassime y al noruego Casper Ruud, defensor del título. Además, en 2025 había alcanzado la final del Next Gen ATP Finals, donde perdió ante el estadounidense Learner Tien.
El belga también disputó este año los cuadros principales de los cuatro Grand Slam. En el US Open llegó a los octavos de final tras derrotar al chileno Tomás Barrios Vera en primera ronda, a Marco Trungelliti en segunda y al italiano Flavio Cobolli, número seis del mundo, en la tercera. Para Cerúndolo, además, habrá un antecedente directo que no resulta favorable: el único enfrentamiento entre ambos terminó con triunfo de Blockx en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid 2026.
Un lugar en los cuartos y un antecedente a favor del belga
Cerúndolo intentará meterse por primera vez entre los ocho mejores del US Open y así sumarse a una lista argentina encabezada por Juan Martín del Potro, con seis presencias en esa instancia, seguido por Guillermo Vilas, con cuatro. También alcanzaron los cuartos de final en Nueva York David Nalbandian, Diego Schwartzman, Alejo Russell, Guillermo Coria, Mariano Zabaleta y Juan Ignacio Chela. Para conseguirlo, deberá superar nuevamente un desafío de máxima exigencia ante un rival que ya demostró que puede competir contra jugadores de elite.