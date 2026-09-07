Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Blockx por los octavos del US Open: todo lo que hay que saber

Cerúndolo tuvo que remontar dos sets ante Fritz para avanzar por primera vez a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos. El argentino, que jugó por primera vez en la Arthur Ashe, mostró una gran fortaleza mental para revertir el encuentro y terminó imponiéndose ante el finalista de Flushing Meadows en 2024. “La lucha siempre tenía que estar, es algo que me caracteriza. Fue un partido durísimo donde él creo que arrancó muy bien. La verdad que yo no estaba cómodo, pero él estaba jugando la verdad que muy bien pegándole muy fuerte. El haber ganado me da energía e ilusión para lo que viene”, expresó.