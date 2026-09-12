Copa Davis 2026: el equipo argentino viaja a Neuquén para enfrentar a Turquía

Resumen para apurados
- El equipo argentino de tenis enfrentará a Turquía el 19 y 20 de septiembre en Neuquén por la Copa Davis, buscando clasificar a los Qualifiers 2027.
- La serie marca el debut histórico del certamen en la Patagonia tras dos años y medio sin localía; las 3.000 entradas del Ruca Che se agotaron en media hora.
- De conseguir el triunfo, Argentina no solo accederá a la instancia clasificatoria de 2027, sino que alcanzará las 100 series ganadas en su historia deportiva.
Después de dos años y medio, la Copa Davis volverá a disputarse en territorio argentino. El regreso tendrá además un componente histórico: por primera vez, la competencia desembarcará en la Patagonia. El Estadio Ruca Che de Neuquén será el escenario de la serie frente a Turquía, correspondiente al Grupo Mundial I.
Antes de viajar, el plantel argentino participó de la tradicional despedida en el Tenis Club Argentino. El capitán Javier Frana estuvo acompañado por Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone y Andrés Molteni. Guido Andreozzi, el sexto integrante del equipo, se incorporó más tarde luego de disputar el torneo de dobles del US Open.
Aunque Argentina aparece como favorita por la diferencia de ranking entre ambos conjuntos, Frana advirtió que esa ventaja no garantiza el resultado. “En la Copa Davis, el ranking pasa a un segundo plano porque se trata de una competencia donde no hay lógicas y cualquier rival puede dar una sorpresa”, sostuvo.
El capitán también dejó en claro cuál será la premisa para afrontar la eliminatoria: “La clave está en enfocar el 100% de la energía en el rendimiento personal y mantener la guardia alta con el máximo respeto profesional”.
Cerúndolo, número 25 del mundo y mejor argentino del ranking, destacó la posibilidad de llevar el torneo a una región que nunca había recibido una serie. “Es algo buenísimo para que la gente pueda vivirlo. Queremos transmitir la pasión dentro de la cancha, contagiar y que la gente se enganche”, expresó el jugador que viene de alcanzar los octavos de final del US Open.
También explicó por qué esta competencia genera sensaciones diferentes al resto del calendario. “La Copa Davis es un torneo aparte. Jugamos por nuestro país, nos da una energía y una motivación diferente; no jugás solo vos”, señaló.
Tirante llegará a Neuquén después de completar la mejor temporada de su carrera. Ubicado en el puesto 42 del ranking ATP, durante 2026 consiguió victorias ante Novak Djokovic, Taylor Fritz y Ben Shelton, todos integrantes del Top 10. “Lo tomo como un premio a todo lo que vengo haciendo este año. Creo que tengo mucho para sumar al equipo”, afirmó.
Navone regresará al plantel después de su destacada actuación en el US Open, donde consiguió una resonante victoria frente a Djokovic. “Es la semana más linda del año”, resumió el tenista de 9 de Julio.
La experiencia en el dobles estará representada por Molteni y Andreozzi. Molteni destacó especialmente el espíritu colectivo de la Davis. “Este es un deporte bastante solitario, pero acá se hace todo en conjunto”, explicó.
La expectativa en Neuquén quedó demostrada con la venta de entradas: las 3.000 localidades disponibles para el Ruca Che se agotaron en menos de media hora. El sorteo se realizará el viernes 18 de septiembre a las 11. La serie comenzará el sábado 19, desde las 12, con los dos primeros partidos de singles. El domingo 20, a partir de las 11, se disputarán el dobles y los individuales restantes. El quinto punto se jugará únicamente si es necesario. Toda la actividad será televisada por TyC Sports.
Turquía presentará a Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner. Para Argentina, el desafío tendrá un premio doble: avanzar a los Qualifiers 2027 y alcanzar las 100 series ganadas en su historia dentro de la Copa Davis.