Copa Davis 2026: el equipo argentino viaja a Neuquén para enfrentar a Turquía

La expectativa en Neuquén quedó demostrada con la venta de entradas: las 3.000 localidades disponibles para el Ruca Che se agotaron en menos de media hora. El sorteo se realizará el viernes 18 de septiembre a las 11. La serie comenzará el sábado 19, desde las 12, con los dos primeros partidos de singles. El domingo 20, a partir de las 11, se disputarán el dobles y los individuales restantes. El quinto punto se jugará únicamente si es necesario. Toda la actividad será televisada por TyC Sports.