Turquía anunció sus convocados para enfrentar a Argentina en la Copa Davis

Turquía confirmó la nómina de cinco jugadores que viajarán a Neuquén para enfrentar a Argentina por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. La serie se disputará el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, donde el conjunto dirigido por Javier Frana intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Corea del Sur, en febrero, en Busan.