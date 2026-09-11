Turquía anunció sus convocados para enfrentar a Argentina en la Copa Davis

Resumen para apurados
- Turquía confirmó a sus cinco tenistas para visitar a la Argentina el 19 y 20 de septiembre en Neuquén, por la serie del Grupo Mundial I de Copa Davis.
- Los turcos llegan tras vencer a Eslovenia y tendrán a Mert Alkaya como líder, mientras que el equipo de Javier Frana buscará recuperarse de la caída ante Corea del Sur.
- Con una amplia ventaja en el ranking y localía en cancha rápida bajo techo, Argentina intentará hacer valer su favoritismo para reencauzar su camino en la Copa Davis.
Turquía confirmó la nómina de cinco jugadores que viajarán a Neuquén para enfrentar a Argentina por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. La serie se disputará el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, donde el conjunto dirigido por Javier Frana intentará recuperarse de la derrota sufrida ante Corea del Sur, en febrero, en Busan.
El seleccionado europeo llegó a esta instancia después de vencer por 3-1 a Eslovenia. Sin embargo, presentará una modificación respecto de aquella eliminatoria: no estará Ergi Kirkin, actual número 594 del ranking y ex top 300. El jugador se recuperó de una lesión, pero decidió priorizar su participación en la gira de torneos del ATP Challenger que se desarrollará en su país.
La principal figura del conjunto visitante será Mert Alkaya. El tenista de 26 años ocupa el puesto 300 del ranking mundial y cuenta con tres títulos en el circuito ITF. Por su ubicación y experiencia, aparece como la primera alternativa para disputar los partidos de singles.
Otro de los nombres destacados es Yanki Erel, ubicado en el puesto 305. A los 25 años, acumula 13 títulos ITF y atraviesa una temporada positiva: cuatro de esas consagraciones fueron conseguidas durante 2026.
La convocatoria se completa con Tuncay Duran, de 22 años y 633° del mundo; Arda Azkara, de 23 años y 212° en la clasificación de dobles; y Kaan Isik Kosaner, un juvenil de 17 años que ocupa el puesto 1774. Azkara aparece como la principal referencia turca para el encuentro de parejas: ganó dos títulos Challenger y tres torneos ITF en la especialidad.
Argentina afrontará la serie con una amplia diferencia a su favor en el ranking y volverá a ejercer la localía sobre una cancha rápida bajo techo después de mucho tiempo. Frana convocó a Francisco Cerúndolo (25°), Thiago Tirante (42°), Mariano Navone (49°), Guido AndreozTapezi Magnin (15° en dobles) y Andrés Molteni (58° en dobles).
La ausencia más importante será la de Horacio Zeballos, tercero del mundo en dobles, quien no podrá participar debido a un inconveniente personal relacionado con su visado. Tomás Etcheverry y Juan Manuel Cerúndolo, ambos de buen rendimiento durante la gira estadounidense sobre cemento, quedaron al margen de la lista.