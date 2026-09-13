Deportes

Colapinto terminó en el puesto 7° y Antonelli ganó el GP de España de la F-1

EN LA PELEA. Franco Colapinto terminó 7° en Madrid y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1.
EN LA PELEA. Franco Colapinto terminó 7° en Madrid y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

El piloto argentino largó desde el puesto 9°. Sumó seis puntos para el campeonato de pilotos. Es la octava carrera que termina entre los 10 mejores.

Hace 1 Hs
13:08 hs

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

El argentino Franco Colapinto volverá a correr durante el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de septiembre. 

A diferencia del resto de las carreras, la competencia en Bakú comenzará el jueves y terminará el sábado.

Cronograma y horarios del GP de Bakú de la F-1

Jueves 24 de septiembre
- Práctica 1: 5.30 a 6.30
- Práctica 2: 9 a 10

Viernes 25 de septiembre
- Práctica 3: 5.30 a 6.30
- Clasificación: 9 a 10

Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 8

12:50 hs

Clasificación del campeonato de pilotos de la F-1 2026

1- Kimi Antonelli (Mercedes) 292 puntos

2- George Russell (Mercedes) 211

3- Lewis Hamiltin (Ferrari) 191

4- Lando Norris (McLaren) 186

5- Charles Leclerc (Ferrari) 167

6- Max Verstappen (Red Bull) 145

7- Oscar Piastri (McLaren) 120

8- Isack Hadjar (Red Bull) 71

9- Liam Lawson (RB) 59

10- Pierre Gasly (Alpine) 41

11- Arvid Lindbland (RB) 31

12- Franco Colapinto (Alpine) 27

13- Ollie Bearman (Haas) 18

14- Gabriel Bortoleto (Audi) 10

15- Nico Hulkenberg (Audi) 7

12:30 hs

Clasificación final del Gran Premio de España de la Fórmula 1

Clasificación final del Gran Premio de España de la Fórmula 1
12:26 hs

Colapinto analizó su gran fin de semana en el GP de España de la F-1

12:19 hs

Reviví la gran largada de Colapinto en el GP de España de la F-1

12:05 hs

Colapinto dio la vuelta con una bandera argentina

Luego de completar el Gran Premio de España de la Fórmula 1, Franco Colapinto recorrió el circuito de Madring flameando una bandera argentina. Una vez que cruzó la meta, un comisario deportivo se la acercó, para que el cierre del fin de semana sea completo. 

11:41 hs

Colapinto terminó en el puesto 7° y Antonelli ganó el GP de España

11:37 hs

Colapinto subió al 7° tras el ingreso de Gasly a boxes

A falta de una vuelta para el cierre de la carrera, Colapinto subió al 7° luego de que Gasly ingresó a boxes para el cambio obligatorio de neumáticos. 

11:30 hs

El ingreso de Piastri a boxes le permitió a Colapinto ganar una posición más

11:25 hs

Colapinto logró superar a Bortoletto y subió al 8° puesto

11:12 hs

Colapinto pierde tiempo ante Bortoletto y sigue 10°

10:56 hs

La pelea de Colapinto se centra en frenar a Lindbland

Con el GP de España casi en la mitad, Franco Colapinto (Alpine) se mantiene en el puesto 10 y resiste a Arvid Lindblad (RB), a la espera de que los cuatro pilotos (Lawson, Piastri, Gasly y Bortoletto) por delante ingresen a boxes para cambiar neumáticos en la parada obligatoria. Esto abre las posibilidades de que el argentino pueda subir algunos puestos en la clasificación.  

10:32 hs

Virtual safety car en la vuelta 15 por el despiste de Stroll

Un despiste de Lance Stroll posibilitó el virtual safety car y muchos pilotos aprovecharon para ingresar a los boxes para cambiar neumáticos. Franco Colapinto puso compuestos duros y bajó al puesto 10. Charles Leclerc es el nuevo líder del Gran Premio de España de la Fórmula 1.

Virtual safety car en la vuelta 15 por el despiste de Stroll
10:22 hs

Colapinto no pudo sostener a Lawson y cedió una posición

10:19 hs

Problemas en los frenos dejan afuera a Hamilton y Colapinto sube al 6° puesto

10:08 hs

Colapinto tuvo una gran largada y marcha 7° en el GP de España

El piloto argentino Franco Colapinto ratificó que es un gran largador y antes de terminar la primera vuelta ya había adelantado a Oscar Piastri y a Liam Lawson, para ubicarse 7° en el GP de España de la Fórmula 1.

10:04 hs

Largó el Gran Premio de España de la Fórmula 1

09:50 hs

Los pilotos se alistan para iniciar la vuelta previa

09:32 hs

¿Cómo es Madring, el circuito en el que se estrenará el Gran Premio de España de la F-1?

La pista tiene 5,47 kilómetros, 22 curvas y combina sectores urbanos con zonas de alta velocidad y pocas escapatorias. Diseñado por la firma italiana Dromo, el circuito está ubicado entre el predio de IFEMA Madrid y Valdebebas, donde Real Madrid tiene su complejo deportivo. Uno de sus principales atractivos será La Monumental, una curva con cambios de elevación y una inclinación máxima del 24%.

La carrera constará de 57 vueltas al trazado ubicado en Valdebebas, en las afueras de Madrid, la capital española. 

¿Cómo es Madring, el circuito en el que se estrenará el Gran Premio de España de la F-1?
09:09 hs

Los pilotos recorrieron la pista en la tradicional "driver's parade"

Los pilotos de todos los equipos de la F-1 participaron de la "driver's parade", en la que recorren la pista saludando a los fanáticos que colmaron las tribunas del circuito Madring, en Madrid. 

08:41 hs

Franco Colapinto tuvo en sus manos un histórico casco de Ayrton Senna: "Todavía huele a aceite"

El argentino Franco Colapinto fue sorprendido hoy, horas antes del inicio del Gran Premio de Fórmula 1, cuando le acercaron un mítico casco de Ayrton Senna, el piloto brasileño que admira "FC43". Cuando lo tuvo en sus manos, el nacido en Pilar, además de sorpresa, expresó que "todavía huele a aceite".

El casco amarillo fue uno de los que usó Senna en el Gran Premio de Hungría de la F-1 en la temporada 1992. 

08:16 hs

La grilla de largada del GP de España de la Fórmula 1

La grilla de largada del GP de España de la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

El Gran Premio de España de la Fórmula 1 tendrá su estreno hoy en Madrid y el piloto argentino Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos para Alpine. La pole position quedó en manos de Lando Norris. La carrera comenzará a las 10 y será transmitida por Fox Sports y Disney+.

Temas MadridFórmula 1Franco ColapintoAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315

Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

Frío extremo en Argentina: 15 provincias están bajo alerta amarilla y se esperan nevadas

Frío extremo en Argentina: 15 provincias están bajo alerta amarilla y se esperan nevadas

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones

Trump habló de un “desastre potencial” por Malvinas y Milei avanza con nuevas sanciones

¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo

¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo

Comentarios