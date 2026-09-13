Colapinto terminó en el puesto 7° y Antonelli ganó el GP de España de la F-1

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¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

El argentino Franco Colapinto volverá a correr durante el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de septiembre.

A diferencia del resto de las carreras, la competencia en Bakú comenzará el jueves y terminará el sábado.



Cronograma y horarios del GP de Bakú de la F-1

Jueves 24 de septiembre

- Práctica 1: 5.30 a 6.30

- Práctica 2: 9 a 10

Viernes 25 de septiembre

- Práctica 3: 5.30 a 6.30

- Clasificación: 9 a 10

Sábado 26 de septiembre

- Carrera: 8