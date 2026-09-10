Acusan a una mujer de usar el "home banking" de su exsuegro para sacar créditos y transferir $4,6 millones

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán imputó este jueves a una mujer por estafar a su exsuegro en más de $4,6 millones, al gestionar créditos y transferencias ilegales con su home banking.
- La acusada conocía las claves bancarias tras haber ayudado a la víctima a crear el usuario. Durante casi un año, desvió fondos a cuentas propias y de una presunta cómplice.
- La jueza fijó medidas de conducta por cuatro meses para ambas implicadas mientras avanza el proceso penal por defraudación informática y receptación dolosa.
Una mujer, de 32 años, habría utilizado las credenciales de acceso al "home banking" de su exsuegro para gestionar créditos desde su cuenta sueldo y transferir los fondos a cuentas vinculadas a ella y a otra mujer. La maniobra, que según la Fiscalía se extendió durante casi un año, habría provocado un perjuicio patrimonial de un poco más de $4,6 millones.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, la acusada, identificada por la Justicia como Andrea Natalia Gómez Gallo, conocía el usuario y la contraseña de la víctima porque anteriormente lo había asistido en la creación y utilización del canal bancario. Con esos datos, habría ingresado a la cuenta sin autorización y realizado distintas operaciones.
El primer movimiento investigado ocurrió el 19 de noviembre de 2024, cuando habría gestionado un crédito por $650.000 y enviado ese dinero a una cuenta vinculada a su persona. Luego, el 3 de febrero de 2025, habría realizado tres transferencias por $300.000, $50.000 y $40.000, nuevamente hacia una cuenta vinculada a ella.
La maniobra habría continuado el 21 de abril, cuando Gómez Gallo gestionó un nuevo crédito por $1,2 millón. Una vez acreditado el dinero, habría dividido el monto en dos transferencias de $500.000 y $700.000, esta vez hacia una cuenta vinculada a otra mujer, identificada como Carla Agostina Montenegro, de 30 años, de acuerdo con el reporte del MPF.
Según la investigación, Gómez Gallo volvió a operar sobre la cuenta el 12 de junio de 2025, cuando habría transferido $326.600 a una cuenta vinculada a ella. El 24 de julio, en tanto, habría gestionado otro crédito por $1,51 millón y transferido $1,5 millón a una cuenta de su titularidad.
El 8 de agosto habría realizado otra transferencia por $290.000. Finalmente, el 25 de septiembre de 2025, habría gestionado un nuevo crédito por $300.000 y transferido ese mismo día la totalidad del dinero a una cuenta de su propiedad.
De esta manera, la Fiscalía estimó que las operaciones realizadas desde la cuenta de la víctima generaron un perjuicio patrimonial de $4.656.600.
La acusación
Por estos hechos, este jueves, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, formuló cargos contra Gómez Gallo y la otra mujer durante una audiencia oficial.
A Gómez Gallo se le atribuyó el delito de defraudación mediante manipulación informática, en calidad de autora. En cuanto a Montenegro, la Fiscalía sostiene que recibió $1,2 millón con conocimiento de su origen ilícito, por lo que fue acusada por encubrimiento por receptación dolosa.
Luego de la formulación de cargos, Rodríguez del Busto solicitó que ambas acusadas fueran sometidas a medidas cautelares de menor intensidad durante cuatro meses, con el objetivo de resguardar la investigación.
La jueza interviniente hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso que las dos mujeres cumplan las reglas de conducta establecidas durante el plazo fijado.