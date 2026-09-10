Acusan a una mujer de usar el "home banking" de su exsuegro para sacar créditos y transferir $4,6 millones

Una mujer, de 32 años, habría utilizado las credenciales de acceso al "home banking" de su exsuegro para gestionar créditos desde su cuenta sueldo y transferir los fondos a cuentas vinculadas a ella y a otra mujer. La maniobra, que según la Fiscalía se extendió durante casi un año, habría provocado un perjuicio patrimonial de un poco más de $4,6 millones.