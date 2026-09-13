La escena tucumana dejó su marca en el Norte Rock antes de que cayera la noche

Ese encuentro casual abrió otra pregunta dentro del festival: cuántas bandas tucumanas podrían encontrar nuevos públicos si la gente llegara desde el comienzo. Rocío Solorzano, que había ido con su amiga Gaby, nos contó que acompañar una fecha también implica prestar atención a quienes abren la grilla. “La gente que saca una entrada para el Norte Rock debería venir más temprano para bancar a las bandas locales”, señaló. “Hay que apoyar más a los artistas que surgen desde acá, sea cual sea el género. Con escucharlos ya es un comienzo”.