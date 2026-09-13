DeportesSan Martín de Tucumán

¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Agropecuario?

El conjunto tucumano hace dos juegos que no gana de local mientras que los santiagueños acumulan una racha negativa de 10 fuera de casa. Desde las 18.30, por LPF Play.

OBLIGADO. San Martín tiene cada vez menos margen de error si desea clasificar al Reducido.
OBLIGADO. San Martín tiene cada vez menos margen de error si desea clasificar al Reducido. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE MATÍAS NÁPOLI ESCALERO
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • San Martín recibe hoy a Agropecuario a las 18:30 en La Ciudadela por la fecha 29 de la Primera Nacional, buscando acercarse a la zona de Reducido.
  • El equipo tucumano llega tras caer ante Tristán Suárez y en medio de un clima tenso tras apartar a su capitán Nicolás Ferreyra por declaraciones.
  • Un triunfo resultará determinante para acortar la brecha de cuatro puntos con los puestos de clasificación y sostener sus aspiraciones de ascenso.
Resumen generado con IA

Por la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional, San Martín recibirá a Agropecuario, con la premisa de sumar para acercarse a los puestos de Reducido. Comenzará a las 18.30 y será transmitido por LPF Play.

El equipo que conduce Alejandro Orfila viene de caer como visitante ante Tristán Suárez y se ubica 11°, a cuatro puntos de Deportivo Maipú, el último equipo que ingresa a la zona de Reducido. Además, los "Santos" acumulan cuatro partidos sin victorias en La Ciudadela.

“Estoy pasando mucho estrés como capitán”: Ferreyra apuntó contra Orfila antes del partido clave de San Martín

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Para este juego ante los sanjuaninos, el DT "Santo" recuperará a Jorge Juárez, que cumplió las tres fechas de suspensión después de la roja recibida ante Deportivo Madryn. Sin embargo, no contará con el defensor Nicolás Ferreyra, que fue separado del plantel después de las declaraciones formuladas esta semana en LA GACETA.

¿Dónde ver en vivo San Martín vs Agropecuario?

El partido comenzará a las 18.30 y será arbitrado por Fabrizio Llobet. La televisación estará a cargo de la señal de streaming LPF Play. Es necesario completar un registro de usuario para acceder a la transmisión desde aquí.

San Martín apartó a Nicolás Ferreyra tras sus declaraciones y el futuro del defensor en el club es incierto

San Martín apartó a Nicolás Ferreyra tras sus declaraciones y el futuro del defensor en el club es incierto

Resultados en vivo de la fecha 29 de la Primera Nacional

Probables formaciones: San Martín vs Agropecuario

San Martín: Darío Sand; Víctor Salazar o Juárez, Alejandro Galván, Ezequiel Parnisari y Nahuel Gallardo; Santiago Briñone, Laureano Rodríguez o Agustín Graneros y Alan Cisnero; Bruno Cabrera, Álvaro Veliez y Mauro Verón. Director Técnico: Alejandro Orfila.

Agropecuario: Luciano Acosta; Tomás Lecanda, Alan Pérez, Alan Aguirre y Milton Ramos; Rodrigo Castro y Santiago Gallucci Otero; Rodrigo Mosqueira, Jorge Valdez Chamorro y Juan Vega; Alejandro Gagliardi. Director Técnico: Gabriel Gómez.

Televisión: LPF Play. Árbitro: Fabrizio Llobet. Estadio: La Ciudadela.

Temas Primera NacionalClub Agropecuario ArgentinoAlejandro Orfila
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