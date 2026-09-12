San Martín quiere dar vuelta la página: la reacción que necesita después de una semana turbulenta

Ruido, decisiones y una obligación. San Martín llega al partido con Agropecuario después de una semana en la que el fútbol quedó mezclado con discusiones internas, respaldo dirigencial y una decisión que sacudió al plantel. La derrota contra Tristán Suárez no sacó al equipo del Reducido porque ya estaba afuera antes de jugar en Ezeiza, pero profundizó un momento que venía generando preocupación. Y después, casi sin tiempo para digerirla, llegó una de las semanas más movidas de la temporada.