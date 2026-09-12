San Martín quiere dar vuelta la página: la reacción que necesita después de una semana turbulenta

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán recibe este domingo a Agropecuario en La Ciudadela obligado a ganar para acercarse al Reducido, tras apartar a su capitán Nicolás Ferreyra.
- Ferreyra criticó públicamente los planteos del DT Alejandro Orfila y fue sancionado. El equipo arrastra una racha sin victorias como local y cayó ante Tristán Suárez.
- Con ocho fechas restantes y a tres puntos del Reducido, el Santo afronta un duelo decisivo que medirá la respuesta del plantel y definirá sus aspiraciones de ascenso.
Ruido, decisiones y una obligación. San Martín llega al partido con Agropecuario después de una semana en la que el fútbol quedó mezclado con discusiones internas, respaldo dirigencial y una decisión que sacudió al plantel. La derrota contra Tristán Suárez no sacó al equipo del Reducido porque ya estaba afuera antes de jugar en Ezeiza, pero profundizó un momento que venía generando preocupación. Y después, casi sin tiempo para digerirla, llegó una de las semanas más movidas de la temporada.
Un día antes de las declaraciones de Nicolás “Fosa” Ferreyra, Oscar Mirkin había hablado con LA GACETA y había ratificado su confianza en Alejandro Orfila. El presidente reconoció la preocupación por el presente, aunque volvió a respaldar al entrenador. “Estoy absolutamente convencido de que San Martín va a levantar. El torneo es muy parejo y con dos o tres triunfos volvés a meterte entre los primeros puestos”, aseguró.
Mirkin también defendió públicamente al grupo y pidió paciencia a los hinchas. “Les pedimos paciencia y que sigan acompañando. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para ordenar el club y darle al cuerpo técnico las herramientas necesarias para competir”, sostuvo. Además, remarcó que no había perdido la confianza en el objetivo trazado desde el inicio del año.
El Club A. San MartÃn informa que el futbolista NicolÃ¡s Ferreyra fue apartado del plantel profesional por decisiÃ³n del Cuerpo TÃ©cnico, resoluciÃ³n que fue ratificada por la H. ComisiÃ³n Directiva del Club.— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) September 11, 2026
H. ComisiÃ³n Directiva
Club A. San MartÃn
Pero al día siguiente Ferreyra hizo públicas sus diferencias. El capitán cuestionó la cantidad de cambios, la falta de una base estable y algunas elecciones de Orfila. “Tenemos un entrenador que por ahí no mantiene una base de un equipo que hace cuatro a cinco cambios por partido”, planteó. También sostuvo que el DT podía estar acelerando el proceso de maduración de los juveniles al elegirlos por encima de futbolistas de experiencia.
La consecuencia fue inmediata. San Martín comunicó que Ferreyra había sido apartado del plantel profesional por decisión del cuerpo técnico, resolución ratificada por la comisión directiva. El conflicto pasó al plano institucional y dejó al equipo sin uno de sus referentes.
Mientras todo eso ocurría, la tabla siguió marcando la urgencia. San Martín tiene 36 puntos, ocupa el 11.º lugar y está a tres unidades del último puesto de Reducido. Quedan ocho fechas y 24 puntos en juego. El margen existe, pero ya no alcanza con empatar: cada oportunidad puede ser decisiva.
La deuda que mantiene en La Ciudadela
Y justamente allí aparece otro problema. Después del 3 a 0 sobre Almagro, San Martín no volvió a ganar como local. Empató con San Martín de San Juan, igualó contra Deportivo Madryn, perdió con Temperley y volvió a repartir puntos frente a Güemes. Recuperar la localía dejó de ser una cuestión secundaria. También lo entiende Mirkin, que había pedido recuperar el acompañamiento en las tribunas. “San Martín necesita del apoyo de su gente”, había expresado, al explicar que la baja de concurrencia también estaba relacionada con la situación económica.
Así llega Agropecuario, el rival del "Santo"
Agropecuario llegará con 33 puntos y después de vencer a Atlético de Rafaela. Gabriel Gómez, el DT que regresó al club en junio, consiguió darle otra vida a un equipo que hasta hace algunas semanas estaba mucho más comprometido.
En abril, además, ya había golpeado a San Martín: fue 2 a 0 en Carlos Casares, en un partido que expuso dificultades para salir de la presión y encontrar soluciones ofensivas.
Ahora el contexto cambió. San Martín tendrá delante a un rival que está apenas tres puntos por debajo, pero sobre todo tendrá que convivir con todo lo que dejó una semana cargada.
La pelota volverá a rodar en La Ciudadela este domingo a partir de las 18.30 y el escenario estará lleno de preguntas: qué hará Orfila, cómo responderá el plantel después de la salida de “Fosa” Ferreyra y si podrá convertir la urgencia en una victoria.
Esta vez no hay mucho para esconder. San Martín necesita ganar, recuperar su casa y empezar a transformar el ruido de los últimos días en fútbol.